Le Réseau de santé Vitalité accueillera désormais les visiteurs 24 heures sur 24

À compter du 1er septembre, le Réseau de santé Vitalité autorise les visites en tout temps durant le jour dans ses établissements hospitaliers. Aussi, un membre de la famille ou toute autre personne désignée pourra demeurer la nuit avec un patient, peu importe le service dans lequel il est admis.

En clair, le créneau horaire de 14h à 20h pour les visites est supprimé. Toutefois, les visiteurs devront quitter les lieux de 21h à 7h, pour ne pas déranger le repos des patients.

Par contre, il n’y aura aucune limite de temps pour un parent ou un autre représentant identifié comme tel.

La direction de Vitalité indique que cette personne pourra contribuer «à la prestation des divers soins de santé» et «à la prise de décision».

«Nous voulons faire en sorte que les membres de la famille soient des partenaires de soins plutôt que des visiteurs, 24 heures sur 24, sept jours sur sept», déclare dans un communiqué Johanne Roy, vice-présidente aux services cliniques au sein du Réseau Vitalité.

Euloge Richard, un citoyen de Cap-Pelé, aurait aimé qu’il en soit ainsi quand il a été hospitalisé pendant trois mois, il y a une dizaine d’années.

«J’approuve cela à 100%. Si le patient a besoin de quelque chose et que la garde malade n’est pas disponible tout de suite, il peut avoir l’aide de la personne présente.

Quand j’ai perdu ma jambe, il fallait que j’attende parfois jusqu’à 15 minutes pour que quelqu’un m’amène aux toilettes. C’est long quand ça presse. C’est ce que j’ai trouvé le plus difficile, surtout la nuit. Le jour, ça allait encore. Ce n’était pas de la faute des gardes-malades et des docteurs. J’ai bien été soigné, mais il n’y avait pas assez de personnel pour arriver rapidement», se souvient-il.

La haute direction fait le parallèle entre l’amélioration des soins de santé dans ses hôpitaux et l’implication de l’entourage auprès du malade.

Vivianne Boudreau, qui réside à Beresford, a des sentiments mitigés quant à cet assouplissement d’horaires.

Elle a l’impression que cette mesure cache le fait que les employés sont en nombre insuffisant pour couvrir adéquatement toutes les facettes de l’hospitalisation.

«Souvent, nous avons accompagné avant l’hospitalisation et maintenant, on nous offre d’accompagner pendant l’hospitalisation. Ça devient très lourd à porter pour les proches aidants. Est-ce qu’il faut garder le système que nous avons, avec moins d’employés et demander aux familles de prendre des responsabilités? Je ressens qu’on essaie de mettre entre les mains de la population des emplois qui devraient être rémunérés et effectués par des gens qualifiés», avance Mme Boudreau.

Depuis quelques mois, elle passe environ quatre heures par jour à soutenir un proche qui est alité à l’hôpital de Bathurst, en attendant qu’une place se libère dans un foyer de soins.

«Ils font appel à la sensibilité des familles en disant de venir quand on veut. Oui, nous avons de la compassion pour accompagner, mais ça pose un certain dilemme si certains soirs je veux me reposer. Je vais être portée à aller assister mon parent», dit-elle.

Vitalité insiste sur le fait que les visites à n’importe quelle heure ne doivent cependant pas gêner le personnel dans l’administration des soins.