Sud-Est: plus d’options pour se débarrasser des déchets

Les citoyens du Sud-Est ont maintenant plus d’options pour se débarrasser de leurs déchets domestiques. Éco360, l’organisme de gestions des déchets solides de la région, bonifie ses programmes de collecte grâce à une augmentation de ses revenus.

Éco360 a récemment annoncé un nouveau programme d’éco-dépôt mobile. De trois à quatre fois par année, l’organisme se rendra dans les communautés du sud-est de la province pour récolter les déchets domestiques qui ne peuvent être laissés sur le bord du chemin une fois par semaine.

«Essentiellement, c’est un programme rehaussé, dans deux sens. D’abord, on ira plus souvent dans les municipalités. Donc, on allait récolter les résidus domestiques dangereux une fois par année. Maintenant, on ira de trois à quatre fois selon la municipalité. L’autre changement, c’est qu’on accepte aussi maintenant beaucoup plus d’items», a précisé Elyse Hamel, l’agente de communication.

Auparavant, un camion visitait une fois par année les communautés de la région pour amasser les déchets toxiques, comme de l’huile à moteur ou de la peinture. Les citoyens peuvent maintenant y déposer leurs vieux électroménagers, leurs meubles désuets en plus des pots de peinture et de pneus usés sans frais.

«On préfère que ce soit séparé par type de matériaux parce que nous avons évidemment des conteneurs pour le carton, pour le verre, etc. Alors, c’est plus simple que de trier tout ça sur place», a expliqué Mme Hamel.

Le centre de tri des déchets a aussi en mai prolongé ses heures d’ouverture, en plus de lancer ce nouveau programme de récolte. Tout ça est possible grâce au programme de recyclage à trois sacs lancé en octobre qui a généré une augmentation des revenus de 70%.

«Il y a deux raisons pourquoi les profits ont augmentés. D’abord, il y a le fait qu’on recycle plus et que les matières sont plus propres puisqu’elles ne sont plus contaminées par les items qui vont maintenant dans le sac transparent. Les prix ont aussi augmenté pour les matières recyclables».

Le nombre de matières qui est recyclé a aussi augmenté de 35% en raison du tri à trois sacs. Donc plus de matière peut être vendue aux transformateurs.

«Ce qu’on fait avec l’argent, c’est la réinvestir dans nos services»

Cet automne, Éco360 devrait aussi mettre en marche son nouveau générateur qui produira de l’électricité à partir du méthane créé par les déchets.

«On pourra s’en servir pour générer de l’électricité pour nos installations, mais aussi pour l’équivalent de 300 maisons. Donc on va vendre le surplus à Énergie NB».

Il s’agit d’un projet de 3,7 millions $ et le tout devrait être payé d’ici 6 à 9 ans.

Liste des items maintenant acceptés au programme éco-dépôt mobile