C’est parti pour L’OktoberFest des Acadiens

Les amateurs de bières et d’activités familiales ont rendez-vous à Bertrand cette fin de semaine. l’OktoberFest des Acadiens se déroule jusqu’à dimanche. Le dernier festival de l’été dans la Péninsule a officiellement débuté vendredi soir.

Conformément à la tradition, les organisateurs ont entamé cette manifestation par l’ouverture du premier baril de bière, fourni par la microbrasserie Acadie Broue, de Moncton.

«Patrice Godin (le microbrasseur d’Acadie Broue, NDLR) est un de nos fidèles partenaires», souligne Yves Godin, le président de l’Oktoberfest des Acadiens.

Cette première bière dégustée était une gose au goût de coriandre et de sel de mer, élaborée spécialement pour l’occasion. Il sera possible de la découvrir, samedi et dimanche, sous le grand chapiteau dressé à côté de l’hôtel de ville de Bertrand, au stand de la microbrasserie.

Déjà, cette boisson houblonnée délecte les papilles.

«Je m’attendais à ce qu’elle soit âcre. Au contraire, elle est douce et légère. Mousseuse et fruitée en bouche aussi», décrit Hazen Savoie.

Lui et sa compagne sont venus de Bouctouche pour participer à leur premier OktoberFest acadien. Le couple a l’intention de profiter des dégustations – une centaine de bières parmi lesquelles une soixantaine de nouveautés sont proposées – et des spectacles musicaux.

Hazen Savoie et sa compagne ne seront pas les seuls à déambuler dans les allées. Chaque année, la fréquentation bat des records.

«On espère que ce sera encore le cas cette fois-ci», confie Mathieu Friolet, un des organisateurs.

Au fil des ans, l’événement s’est imposé comme un incontournable de la saison touristique, au point de se classer parmi les dix meilleurs OktoberFest canadiens. Et ce, en huit rendez-vous seulement.

«C’est une belle façon de terminer l’été avant d’attaquer la rentrée du bon pied», poursuit Mathieu Friolet.

Pour sa part, le député de la circonscription de Caraquet, Hédard Albert, met en exergue son «impact économique important pour toute la région».

Lise Thériault, la copropriétaire du Motel Camping Colibri à Bertrand, confirme. Pour ce week-end, tous ses emplacements sont réservés.

l’OktoberFest des Acadiens est subventionné par le gouvernement provincial, cette année à hauteur de 15 000$. Ottawa contribue également. Et ce, pour la première fois. Le député de la circonscription Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a annoncé, vendredi soir, que les responsables du rassemblement recevront une aide financière de 9300$.

La programmation détaillée et les infos pratiques du festival sont consultables sur le site internet www.oktoberfestdesacadiens.com.