Moncton: 10 000 personnes attendues au Labour Day Rock Fest

Tout est en place pour un grand spectacle samedi à Moncton. Plusieurs légendes du rock fouleront la scène du Labour Day Rock Fest.

Burton Cummings, Nazareth, The Stampeders, Sass Jordan et Lawrence Gowan sont attendus au Solomon Garden, sur le chemin Salisbury, à environ 15 minutes du centre-ville de Moncton. Depuis le début de la semaine, les organisateurs préparent le terrain pour les 10 000 spectateurs attendus.

«Les préparatifs vont très bien. Le site avait déjà beaucoup d’infrastructures. L’électricité était déjà en place. Les gens ne peuvent pas comprendre ou apprécier la quantité d’infrastructures en place et l’argent qui a déjà été injecté dans ce terrain», affirme Emery Bourque, le promoteur de l’événement.

Sans avancer de chiffres, M. Bourque soutient que la vente de billet va bon train. Le petit terrain de camping de moins de 100 emplacements à proximité du terrain afficherait déjà complet.

«Il y a beaucoup de gens qui achètent des billets qui viennent de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard», a avancé le promoteur.

Les organisateurs croient que la météo clémente prévue pour samedi aidera la vente de billet. MétéoMédia prévoit un mercure de 20 degrés et une journée ensoleillée.

«Tout nous indique que les gens seront au rendez-vous. Tout le monde à qui je parle et à qui je demande s’ils viennent me répondent qu’ils viendront. Quand je leur demande s’ils ont acheté leur billet, ils me répondent que non, mais qu’ils vont le faire».

L’événement n’est même pas commencé qu’Emery Bourque compte répéter l’expérience l’année prochaine, peut-être même deux fois plutôt qu’une.

«Notre intention est certainement de revenir. En tant que promoteur, on a investi de l’argent dans le terrain pour faire un chemin d’urgence, entre autres. Je suis convaincu qu’avec le genre de spectacle qu’on fera ici qu’on peut en présenter un ou deux par année», a-t-il souligné.

Le stationnement (10$) à moins de 10 minutes de marche du site du concert ouvre à 10h samedi. Les spectateurs pourront se rendre sur le site dès 13h30. The Stampeders sera le premier groupe à monter sur scène. Burton Cumming clôturera la soirée à 23h.

Les spectateurs peuvent apporter leur chaise de plage, mais n’ont pas le droit d’apporter plusieurs items, dont leur bouteille d’eau et leur parapluie, pour des raisons de sécurité. Les organisateurs assurent cependant que les bouteilles d’eau sur le site ne seront pas plus dispendieuses que 3$.

Le prix des billets est de 60$ et le forfait VIP est de 98$ et comprend un accès à des gradins, des salles de toilettes privées et cinq rafraîchissements. Les billets sont entre autres disponibles dans les pharmacies Jean Coutu. Plus de détails au www.embou.ca.