Privatisation de l’extra-mural: Vitalité «extrêmement déçu» et «inquiet»

Alors que le gouvernement s’apprête à confier la gestion du Programme extra-mural et de Télé-Soins au secteur privé, la régie de santé francophone affiche sa déception et son inquiétude.

Le gouvernement entend donner le feu vert au regroupement d’Ambulance NB, de l’extra-mural et de la ligne téléphone 811. Cette nouvelle entité sera gérée par le groupe Medavie, un fournisseur de soins de santé privé sans but lucratif basé à Moncton.

Vendredi matin, le Réseau de santé Vitalité a exprimé son opposition à la privation du Programme extra-mural par voie de communiqué.

En juin 2016, son conseil d’administration s’était prononcé contre le projet et demandait que la gestion et la prestation des soins à domicile demeurent sous sa responsabilité, au sein du système public.

«Le Conseil d’administration et l’équipe de direction du Réseau sont extrêmement déçus de la décision du gouvernement provincial de privatiser le Programme extra-mural», déclare Michelyne Paulin, la présidente du CA.

«Le Conseil est inquiet de l’effritement continu de sa gouvernance sur les éléments du système de santé dont il a la responsabilité.»

Selon Mme Paulin, cette décision est d’autant plus étonnante puisqu’elle touche aux responsabilités fondamentales des régies régionales de la santé.

«Selon la loi, les régies sont responsables d’assurer la prestation des services de santé et de les administrer sur leur territoire. Comme conseil d’administration, nous sommes perplexes à la suite de cette annonce.»

De son côté, le président-directeur général Gilles Lanteigne s’inquiète des conséquences du regroupement pour les patients. Il estime que les liens étroits déjà établis entre le corps médical, les professionnels de la santé en milieu hospitalier et le personnel de l’extra-mural contribuent à l’efficacité et à la qualité des soins offerts à la population.

«En morcelant le système de santé de la province en différentes entités, il devient de plus en plus difficile pour nous d’atteindre nos résultats escomptés, notamment en matière de qualité, de continuité des soins, d’efficacité et d’efficience.»

Le ministre de la Santé Victor Boudreau assure qu’il n’y aura aucune perte d’emploi et que la privatisation rendra les soins de santé primaire plus accessibles.

Le Programme extra-mural de Vitalité emploie près de 300 équivalents temps plein. Il regroupe des infirmières, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des diététistes et des thérapeutes respiratoires.

La direction de la régie francophone assure qu’elle fera tout son possible pour minimiser les effets négatifs de la privatisation pour son personnel.

«Nos employés sont notre plus grande ressource et nous serons là pour les appuyer de notre mieux durant la période de transition», insiste M. Lanteigne.

Le ministre de la Santé annoncera officiellement ces changements vendredi après-midi à Moncton.