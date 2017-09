La rentrée scolaire, mais à quel prix?

Si plusieurs élèves trépignent à l’idée de retrouver leurs camarades de classe et leur enseignant préféré, la rentrée scolaire peut également être une importante source de stress pour les parents qui doivent délier les cordons de la bourse.

Différents sondages tendent à démontrer que les Canadiens continuent de dépenser un peu plus chaque année pour les achats de la rentrée scolaire.

Pour plusieurs familles, ces dépenses en vêtements, en matériel et en accessoires peuvent représenter un montant qui est supérieur aux dépenses consacrées aux cadeaux des fêtes de fin d’année.

S’il n’en tient qu’aux sondeurs, cette rentrée scolaire pourrait s’avérer un véritable casse-tête financier pour plusieurs familles.

Selon l’entreprise d’épargne numérique RetailMeNot, les Canadiens prévoient dépenser la rondelette somme de 883$, soit 325 $ de plus que ce qu’ils ont consacré aux cadeaux des fêtes de fin d’année l’année dernière, pour préparer leur famille à la rentrée scolaire cette année.

Outre le matériel scolaire, cette somme moyenne inclut l’achat de nouveaux vêtements, de chaussures et d’accessoire comme les téléphones intelligents et les ordinateurs portables.

«Les Canadiens dépensent plus pour la rentrée scolaire que jamais, plus que les parents aux États-Unis et plus qu’ils ne l’ont fait pour les fêtes de fin d’année, mais cela ne doit pas être le cas», affirme Sara Skirboll, experte en magasinage et tendances auprès de RetailMeNot.ca.

«Il est possible de répondre aux listes de souhaits coûteuses et de rester dans les limites de votre budget en cherchant les soldes, les coupons ou les codes promotionnels porteurs d’économies non négligeables.»

L’enquête menée plus tôt cet été démontre que la majorité des parents canadiens disent que les achats pour la rentrée scolaire grugent le budget de la famille et que les dépenses sont généralement plus importantes que prévu.

Il est difficile de dresser un portrait précis du nombre ou du pourcentage de familles pour qui la rentrée représente un fardeau financier énorme.

Les districts scolaires de la province ne tiennent généralement pas de statistiques à ce sujet, question de préserver la vie privée et la dignité des élèves et des familles.

«Parfois, le coût d’aller à l’école peut nuire au budget déjà rigoureux d’une famille», admet Jean Bertin, qui est porte-parole du ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance, tout en rappelant que l’actuel gouvernement a réalisé des investissements record dans le système d’éducation et a élaboré des plans d’éducation de 10 ans pour aider chaque élève.

Une facture de 1500$ pour la rentrée

Ce fardeau financier que représente la rentrée scolaire, Mélinda Michaud le connait bien.

Cette mère de famille de Grand-Sault dit dépenser annuellement pas moins de 1500$ pour préparer la rentrée scolaire de ses enfants.

Il faut dire que la facture peut grimper rapidement pour cette femme qui élève seule ses cinq enfants, dont quatre fréquentent l’école.

«Simplement en matériel scolaire, j’ai dépensé entre 600$ et 700$. J’essaie de courir après les soldes», raconte Mélinda Michaud.

Outre la chasse aux rabais, la mère de famille dit avoir adopté certaines habitudes afin de pouvoir économiser plusieurs dollars.

En plus de mettre un peu d’argent de côté chaque semaine, la citoyenne de Grand-Sault explique effectuer des achats de matériel scolaire de façon sporadique et surtout profiter des soldes d’après rentrée.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest affirme que ses écoles ont pour directive de n’exiger que le strict minimum en ce qui a trait au matériel scolaire.

Mélinda Michaud ne partage pas cet avis.

«Je trouve que la liste est un peu trop poussée et qu’il y a des articles qui ne servent pas tellement souvent».

Une vérification de la liste des fournitures scolaires requises pour un élève de 7e année de la polyvalente Thomas-Albert permet de constater que le parent doit procéder avant la rentrée à l’achat d’au moins 43 items.

Et si le portefeuille est vide?

La rentrée scolaire peut s’avérer une épreuve éprouvante pour les familles qui ne sont pas fortunées.

Il y existe toutefois certaines mesures prises par le gouvernement et les écoles et des ressources qui peuvent aider les parents à éviter le gouffre financier.

«Si un élève a besoin de vêtements appropriés, de fournitures scolaires, ou encore de nourriture, nos écoles ont des ressources pour lui venir en aide. Ces ressources sont principalement des partenaires communautaires et peuvent différer d’une école à l’autre», explique Julie Poulin, porte-parole du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

Le ministère du Développement social a pour sa part un programme de supplément scolaire pour aider les clients admissibles à l’aide sociale et les Néo-Brunswickois à faible revenu à recevoir 100$ par enfant pour acheter du matériel scolaire et des vêtements.

Devant ces dépenses qui peuvent s’avérer importantes, certaines écoles ont décidé d’acheter le matériel scolaire nécessaire des élèves pour l’année 2017- 2018 en échange d’un certain montant d’argent.

À l’École des Bâtisseurs de Fredericton, les enseignantes de 4e année estiment que cette initiative peut faire en sorte que tous les enfants aient le matériel approprié tout en évitant des achats inutiles et coûteux.

«Nos enseignants sont très vigilants en début d’année pour cibler les besoins de certains élèves», souligne Lucie Martin, la présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.

Selon elle, les parents qui rencontrent des difficultés financières lors de la rentrée ne doivent pas hésiter à s’adresser aux directions scolaires afin d’obtenir de l’aide.

«On a vu des situations où les enseignants ont fourni des fournitures scolaires à des élèves en début ou en cours d’année avec leur propre argent», raconte Lucie Martin.

Les nombreuses banques alimentaires de la province peuvent parfois être d’une aide précieuse durant la période de la rentrée scolaire. Plusieurs organismes, comme HeadStart à Moncton, organisent des collectes de fournitures scolaires pour aider les moins nantis.

En plus de pouvoir fournir une aide alimentaire d’urgence, certains de ces organismes font la distribution de sac à dos contenant des fournitures scolaires et des vêtements.

Alberta et Ontario, des modèles à imiter?

En Ontario et en Alberta, les gouvernements provinciaux ont décidé d’abolir tout bonnement les frais de fournitures scolaires dans les écoles publiques.

En plus d’éliminer les frais de manuels scolaires, de cahiers, d’impression, de photocopies et d’approvisionnement en papier, le gouvernement albertain de Rachel Notley a aussi décidé d’abolir les frais de transport scolaire.

L’idée d’imiter au Nouveau-Brunswick de telles initiatives n’est pas sans déplaire à certaines personnes, même si la mesure pourrait coûter plusieurs millions de dollars.

«C’est une option qui mérite d’être étudiée», croit Lucie Martin, la présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.