Sorcières et whisky au festival d’automne de Shediac

Les sorcières, le whisky, une grande vente de débarras et une fête de la récolte sont à l’ordre du jour du Festival d’automne de Shediac, du 27 septembre au 1er octobre.

La ville de Shediac a dévoilé les quatre événements majeurs de son festival qui aura lieu autour de l’Halloween.

Le jeudi 28 septembre aura lieu le Banquet de la récolte de Shediac, une soirée de mets produits à partir d’aliments locaux avec une démonstration du chef Nathan Shipley. Pendant l’activité, les participants auront droit à de la musique de style jazz de la vedette internationale Nadia Moore accompagnée de Georges Hébert, Jamie Colpitts et Paul Dubé, ainsi qu’une conférence animée par le président du Vestiaire Saint-Joseph, Judson Cassidy.

Le lendemain, il y aura le grand retour de la Sortie des sorcières de Shediac. Après une session de maquillage avec l’artiste Monette Léger, les participantes déguisées en sorcières complèteront une tournée de cinq bars et restaurants du centre-ville. Elles se rendront ensuite au centre multifonctionnel pour un spectacle du groupe Old School.

Sur la veille de l’Halloween, il y aura une grande vente de débarras communautaire. Entre 8h et 15h, les résidents seront invités à vendre leurs articles non voulus. Une carte des maisons participantes sera disponible en ligne et dans les commerces locaux.

En soirée il y aura une soirée de dégustation de whisky à la Maison Webster. L’activité, organisée par le Club Rotary de Shediac, comprendra cinq rondes de dégustations accompagnées de fruits, de chocolats, de crevettes et d’huitres.

Les billets pour ces quatre activités seront disponibles à partir du 5 septembre. Une version complète de la programmation, incluant un vernissage, une soirée de contes, une vente d’arbres et un déjeuner communautaire, sera dévoilée le 8 septembre. Elle sera disponible sur le site Internet de la municipalité (shediac.ca), ainsi que dans les commerces locaux.