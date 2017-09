Les ados quittent Facebook

De plus en plus de jeunes l’affirment: Facebook est mort. Alors qu’une nouvelle rentrée scolaire approche, les élèves du secondaire délaissent le populaire réseau social pour adopter Snapchat ou Instagram.

Alors que les parents, les enseignants, les oncles et les tantes maîtrisent enfin Facebook, voilà que les adolescents abandonnent la plateforme pour des médias sociaux «plus interactifs» et «plus jeunes».

De plus en plus d’adolescents sont des Facebook-nevers. Le terme a été utilisé récemment par la firme de sondage new-yorkaise eMarketer pour décrire la nouvelle génération d’internautes qui n’ont jamais eu de compte Facebook.

La firme eMarketer avance que le nombre d’utilisateurs américains âgés de 12 à 17 ans sur Facebook a baissée de 3,4%, en 2017. Il s’agit d’une deuxième baisse consécutive. Une tendance inverse se dessine dans le cas de Snapchat et d’Instagram, qui ont vu une croissance de 9,3% et de 8,8%, respectivement.

Pour plusieurs, le choix de délaisser Facebook pour Instagram (qui appartient à Facebook) et Snapchat est justement lié au fait que la plateforme de Mark Zuckerberg a été envahie par les adultes.

«Les jeunes sont allés vers d’autres plateformes, parce que sur Facebook, on a vu l’ajout des 30, des 40 des 50 ans et même des 60 ans et plus. C’est l’univers entier qui se regroupe sur Facebook et les jeunes s’y retrouvent moins», explique Anthony Azard, étudiant de deuxième année à l’Université de Moncton et directeur des communications à la radio étudiante CKUM.

«Avec Instagram, l’accent est mis sur la prise de photos et la mise en valeur de soi et de son expérience. Les jeunes cherchent à se mettre en valeur et à valoriser ce qu’ils voient. Avec papa, maman et matante qui regardent sur Facebook, c’est plus difficile de faire ça.»

Oscar Orozco, un porte-parole de la firme eMarketer, est aussi d’avis que Snapchat et Instagram sont mieux adaptés à génération Z (nés en 1995 ou plus tard).

«Ces deux plateformes ont trouvé du succès avec ce groupe d’âge, car elles sont mieux alignées avec la façon dont les Z communiquent: avec du contenu visuel.»

Le main et le spam

Une des plus récentes innovations des jeunes sur Instagram est celle du main et du spam.

Plusieurs utilisateurs ont un compte principal, aussi connu comme leur «main». Avant de publier des photos et des vidéos dans ce compte, ils prennent le soin de s’assurer qu’elle reflètent l’image qu’ils souhaitent projeter au grand public.

En plus de ce compte principal, ils ont aussi un compte spam. Ils utilisent ces comptes secondaires afin de publier des images plus intimes et parfois plus compromettantes pour un cercle d’amis rapprochés. Ils limitent l’accès à ces comptes en utilisant un paramètre qui force les autres utilisateurs à faire une demande afin d’obtenir la permission d’observer le contenu.

«C’est un peu une façon de publier son univers personnel à d’autres utilisateurs, mais à des utilisateurs de confiance.»

Le concept du compte spam aurait fait ses débuts fin 2015. Après avoir pris de l’ampleur en 2016, il a atteint son sommet en 2017.

Snapchat, Instagram et la nouvelle cyberintimidation

La migration des jeunes vers Snapchat et Instagram force les professeurs et les directions d’écoles à s’adapter – encore une fois – à une nouvelle réalité: la cyberintimidation. Après les époques d’intimidation par texto, par courriel et par Facebook, le harcèlement électronique débarque sur des plateformes plus interactives que jamais.

Marie-Andrée Pelland, professeure du département de sociologie et de criminologie à l’Université de Moncton, estime que la cyberintimidation sur Snapchat et sur Instagram n’est qu’une nouvelle forme d’un problème plus ancien.

Elle reconnaît cependant que la migration des jeunes vers ces plateformes complexifie la surveillance du comportement des adolescents. Les professeurs, les personnes ressources et les directions doivent avoir une maîtrise de base de ces nouvelles plateformes afin de prévenir des crises et de réagir quand elles surviennent.

«À une certaine époque, on pouvait écrire sur les bureaux ou sur les portes de toilettes. La seule chose qui est transformée est que l’image ou le texte peut être vu rapidement par plusieurs personnes et peuvent rester là pendant longtemps.»

«Si l’image d’une jeune fille a été transmise parmi tous les amis après qu’il y ait eu capture d’écran sur Snapchat, ça va avoir un impact sur l’interaction en salle de classe. Le professeur doit avoir suffisamment d’information sur l’intimidation et le harcèlement. Il doit aussi y avoir des intervenants dans l’école qui sont formés à cet élément-là.»

Si certaines écoles sont des modèles à suivre en matière de surveillance et de sensibilisation à la cyberinti-midation, d’autres accusent un retard.

«Chaque école établit ses priorités selon ses expériences passées. Choisit-on entre la cyberintimidation versus une autre problématique? C’est à chaque direction de s’assurer qu’il y a certains intervenants dans l’école qui sont au fait de la situation qui peuvent intervenir s’il y a une crise.»

Pour une rentrée en toute sécurité

La GRC du Nouveau-Brunswick offre quelques conseils de sécurité aux élèves et aux automobilistes en ce jour de rentrée dans la province.

«Nous tenons à ce que la rentrée scolaire se passe en toute sécurité pour les élèves, déclare la cap. Jullie Rogers-Marsh de la GRC au Nouveau-Brunswick. Nous encourageons donc tout le monde à être attentif et prudent. »

Élèves: marchez sur le trottoir et utilisez, autant que possible, les passages piétonniers pour traverser la rue.

Quand il n’y a pas de trottoir, restez du côté gauche de la rue afin de voir les véhicules qui s’en viennent vers vous; avant de traverser, regardez des deux côtés de la rue.

Si un véhicule s’en vient, établissez un contact visuel avec le conducteur pour être certains qu’il vous a vu et attendez que le véhicule soit immobilisé; à l’arrêt d’autobus, attendez que l’autobus soit complètement immobilisé et que ses feux rouges clignotent avant de vous avancer vers la chaussée; soyez vigilants et évitez de porter des écouteurs et de texter en marchant afin de demeurer conscients de la circulation; respectez les feux de circulation et attendez le signal avant de traverser la rue.

Automobilistes: ralentissez et respectez toujours la limite de vitesse dans les zones scolaires, qui est de 30 km/h. La limite de vitesse est en vigueur du lundi au vendredi, de 8h à 16h, pendant l’année scolaire; les véhicules doivent s’immobiliser dans les deux directions quand les feux rouges d’un autobus scolaire clignotent.

Attendez qu’ils cessent de clignoter pour reprendre la route; cédez le passage aux piétons aux passages piétonniers; prêtez attention aux brigadiers scolaires, ainsi qu’aux autobus scolaires dont les phares jaunes clignotent.