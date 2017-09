Huitième Oktoberfest des Acadiens: un succès sur toute la ligne

Le huitième Oktoberfest des Acadiens qui s’est déroulé à Bertrand en fin de semaine a été couronné de succès, affirment les organisateurs. L’événement a eu le même achalandage que l’année dernière.

En compagnie de sa femme et de quelques amis, Kenneth LeBlanc visitait l’Oktoberfest des Acadiens pour la première fois. Quand nous l’avons croisé sous le chapiteau, il regardait attentivement une grille indiquant les sélections de bières par kiosque.

«J’adore découvrir les bières et en discuter. J’ai bien aimé la Val Dieu brune, surtout pour son côté pétillant», dit-il.

Le chapiteau était bondé samedi après-midi. Une vingtaine de stands étaient montés pour faire découvrir une centaine de bières aux festivaliers.

Dans la foule, trois jeunes hommes avec des habits traditionnels bavarois attiraient l’attention. Les trois amis étaient venus d’Edmundston, de Tracadie et de Moncton.

«J’aime vraiment l’ambiance. Je trouve qu’on ne se sent pas à Bertrand. Quand tu entres ici, c’est un tout monde nouveau et c’est bien organisé», lance Patrick Ouellette.

À l’extérieur du chapiteau, les enfants avaient pris d’assaut les jeux gonflables et faisaient la file pour se faire maquiller.

Le garçon de huit ans de Julie Guitard, a passé une bonne partie de l’après-midi à la tyrolienne.

«Il adore ça. C’est sa quatrième descente de la tyrolienne», lance sa mère, assise sur le gazon à côté d’autres parents.

Un nouveau joueur à surveiller

Une nouvelle microbrasserie de la région de Moncton avait un stand à l’Oktoberfest des Acadiens pour la première fois.

Cavok Brewing vient tout juste de débuter et il n’est pas encore possible d’acheter leurs produits. Pour l’instant, les propriétaires parcourent les festivals et organisent des dégustations privées afin de se faire connaître.

La microbrasserie offrait deux bières en fût à l’Oktoberfest, une blonde légère au miel ainsi qu’une stout à la vanille et au chocolat.

«Je suis vraiment content de la réaction des amateurs de bière de l’Oktoberfest à nos produits et nous avons hâte qu’ils soient disponibles pour tout le monde», souligne Serge Basque, copropriétaire et brasseur.

Cavok Brewing n’a pas encore pignon sur rue, mais leurs bières devraient se retrouver sur les tablettes d’Alcool NB à la fin du printemps l’année prochaine.

«Nous avons sept bières qui sont prêtes à aller sur le marché. Nous allons bientôt acheter un bâtiment et davantage d’équipement afin d’être en mesure de fournir à la demande», affirme Serge Basque.

Les brasseurs sont d’ailleurs en discussion avec des restaurants et des bars de plusieurs régions du Nouveau-Brunswick afin d’être en mesure de distribuer leur bière.

Spectacles populaires

Deux groupes ont particulièrement suscité l’enthousiasme de la foule: La Chicane vendredi soir et Glass Tiger samedi soir.

George Augustus, qui s’occupe de la console de son et d’éclairage, installée au milieu du chapiteau, rapporte que la tente était remplie à ras bord vendredi soir.

«La Chicane était incroyable. Je n’en reviens pas qu’un petit village comme Bertrand puisse rassembler une aussi grosse foule, je suis assommé», lance-t-il.

Le populaire groupe Glass Tiger a de son côté adoré son passage sous le chapiteau, affirme une des organisatrices.

«Je suis allée les reconduire à l’aéroport dimanche après-midi et ils disaient qu’ils n’avaient jamais été reçus comme ça. Ils étaient aux oiseaux», souligne Marie-Josée Friolet.

Elle ajoute qu’il n’y a eu aucun incident majeur sur le site de l’Oktoberfest.

«Ça a très bien été. La sécurité m’a fait un bilan dimanche soir et rien n’est arrivé», dit-elle.