Autre panne de courant majeure dans le nord du N.-B.

Une quatrième panne de courant majeure en moins d’un mois touche le nord du N.-B.

Sur son site internet, Énergie NB rapportait que 5078 clients étaient privés de courant à 9h30, lundi, principalement dans le Nord-Ouest, la Péninsule acadienne et la région Chaleur. On ignore les raisons de la panne.

La société d’État précise que les clients affectés pourraient être rebranchés d’ici 11h ou midi, en fonction des régions.

Les communautés de Bathurst (1466 clients), Pont-Landry (422), Burntland Brook (878) et New Denmark (264) sont les plus touchées.

Vers 9h45, tous les clients du Nord-Ouest qui étaient affectés avaient retrouvé l’électricité, portant le nombre d’abonnés sans courant à 2276.

À 10h45, le nombre d’abonnés privés de courant dans la région de Bathurst avait chuté à 918 et à 1731 dans la province.

Au cours du dernier mois, des pannes majeures ont affecté plus de 1000 clients dans ces trois régions. En chaque occasion, Énergie NB a réitéré sa confiance envers la fiabilité de ses installations.

