Poste d’ambulances: pourquoi pas à mi-chemin entre Saint-Quentin et Kedgwick?

Kedgwick ou Saint-Quentin? Afin que clore le débat sur l’emplacement du futur poste ambulancier au Restigouche-Ouest, le président du DSL de Saint-Quentin propose sa solution: l’installer à mi-chemin entre les deux communautés.

Alain Martel croit que les discussions sur les services d’ambulance dans le Restigouche-Ouest font fausse route.

«L’emplacement d’un garage, c’est secondaire. Ce qui prime d’abord c’est un meilleur accès au service, un meilleur temps de réponse, et donc plus de sécurité pour tout le monde, qu’importe où on se trouve sur le territoire», indique-t-il.

Selon lui, la question n’est plus tant de savoir comment offrir un meilleur service aux citoyens que qui de Saint-Quentin ou de Kedgwick aura le service chez lui et bénéficiera des revenus fonciers.

«C’est dommage qu’on en soit là. Mais afin de trancher la question, je suggère qu’on l’installe à mi-chemin entre les deux communautés, près de la radio communautaire et du garage du ministère des Transports. Oui, c’est chez nous, dans le DSL de Saint-Quentin, mais on n’a rien à y gagner. Ça ne change rien pour nous en terme de revenus, ça va au gouvernement», indique M Martel.

Celui-ci a pris part à la rencontre avec Ambulance NB mercredi à Edmundston en compagnie des mairesses de Kedgwick et de Saint-Quentin. Il ne s’est pas gêné d’ailleurs pour suggérer sa solution aux intervenants d’ANB.

«Faut-il aller là où se trouve le plus haut volume d’appels ou dans le centre du territoire? Moi j’arrive ici avec, je crois, un compromis acceptable pour tout le monde», indique le président du DSL, conscient toutefois qu’il ne fait pas l’unanimité auprès des élus des deux communautés visées.