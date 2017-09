Rentrée scolaire en deux temps au Galion des Appalaches

Après plusieurs années d’attente, l’école primaire Le Galion des Appalaches de Campbellton est maintenant réalité. Et même si l’attrait du neuf s’avère irrésistible, ce n’est pas dans cette infrastructure que les élèves débuteront leur année scolaire mardi.

Ils devront en effet faire preuve d’un peu de patience alors que la construction de l’établissement n’est pas encore au point. À vrai dire, le déménagement dans la nouvelle école n’est prévu que pour janvier 2018. Les élèves de l’endroit auront droit, en quelque sorte, à deux rentrées scolaires plutôt qu’une.

Aux commandes de cette nouvelle école, on retrouve Marc Pelletier qui, ironie du sort, avait quitté le Restigouche il y a quelques années pour ouvrir une école flambant neuve: Le Sommet de Shediac. Et c’est pour en ouvrir une autre qu’il revient.

«J’avoue que ce n’est pas quelque chose de commun dans la carrière d’un directeur d’avoir la chance d’inaugurer un établissement et encore moins deux. Je suis vraiment chanceux», confie-t-il, notant que ce projet lui tenait particulièrement à cœur.

Ayant travaillé sur le comité d’implantation du projet d’école régionale, il ne voulait en effet pas manquer sa chance de prendre part à son aboutissement.

«À l’époque, on s’assoyait avec les communautés et les comités de parents pour tenter de les convaincre des avantages de regrouper nos efforts et de ne faire qu’un. Quand je suis parti, l’école n’avait pas encore été annoncée, mais je m’étais promis de revenir la diriger si jamais l’occasion se présentait, car je connais son potentiel. Je sais qu’on va réaliser des choses fabuleuses ici», exprime le directeur qui, en fin de compte, a tenu sa promesse.

Un scénario déjà éprouvé

Le scénario d’une rentrée scolaire en deux temps n’est pas une grande nouveauté dans la région. Il s’était également produit il y a quelques années avec l’école La Mosaïque du Nord de Balmoral, une autre école issue d’un regroupement régional.

«C’est certain que ç’aurait été plus simple de commencer l’année directement dans l’école, tous sous un même toit plutôt que dispersé sur deux sites (Athollville et Campbellton) jusqu’en janvier. Cela va demander beaucoup de logistique et ça va certainement occasionner quelques inconvénients pour les parents, le personnel, les autobus scolaires… Pendant quatre mois, il faudra tous faire preuve d’un peu plus de patience et de tolérance, mais l’attente en vaudra la peine», promet M. Pelletier.

L’entrée en scène du Galion des Appalaches sera une grande aventure, et ce, autant pour les élèves que pour l’ensemble du personnel, croit-il.

«C’est très excitant pour tout le monde, y compris pour les enseignants, car il faut dire que ceux-ci sont généralement habitués à travailler dans de petites écoles. Là, ils vont aboutir dans un établissement de 600 élèves. Ce n’est pas rien», dit-il.

Livraison en octobre

La construction du Galion des Appalaches entre dans sa dernière phase. M. Pelletier confirme que les travaux vont bon train et qu’on prévoit que l’école sera livrée au district en octobre pour les vérifications finales.

L’école sera par la suite aménagée et meublée avant l’arrivée des enseignants et des élèves.

Les élèves du primaire du Restigouche-Centre peuvent sourire, car ce déménagement ajoutera quelques jours supplémentaires à leur congé des Fêtes. Des jours qui seront nécessaires à leurs enseignants afin de déménager leur matériel pédagogique.

Au retour du congé des Fêtes, tous entreront dans la nouvelle école.

Mélanie Charlong et sa fille, Courtney, attendent avec impatience l’ouverture de l’école Le Galion des Appalaches. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Un déménagement très attendu

La toute première rentrée scolaire à l’école Le Galion des Appalaches est très attendue par plusieurs.

Parmi ceux-ci, deux résidantes de Campbellton, Mélanie Charlong et sa jeune fille Courtney, 10 ans, qui y entamera sa 6e année.

Membre du Conseil parental d’appui à l’éducation de l’ancienne école Appolo XI au cours des six dernières années, Mme Charlong a vu naître et grandir le projet de la nouvelle école régionale. Elle le connaissait donc très bien avant la toute première pelletée de terre.

«J’ai décidé de m’impliquer au CPAÉ quand ma fille a fait son entrée à la maternelle, car je trouvais important comme parent de le faire. Le projet d’une nouvelle école régionale avait alors été accordé, mais on ignorait tout: le coût, ce à quoi ça allait ressembler, quand elle serait prête… Ce fut vraiment toute une aventure pour nous, les parents bénévoles, de participer à ce processus, car nous ne sommes ni architectes ni experts en éducation», exprime-t-elle.

Au fil des ans, elle a vécu la démolition de l’école Apollo XI, le choix du site et des plans ainsi que la construction de la bâtisse. Et d’ici quelques mois, ce sera l’aboutissement avec l’ouverture.

«J’ai vu l’école grandir et je la trouve magnifique. Outre son aspect physique, c’est ce qu’elle va proposer aux jeunes qui vaut vraiment le coup. Les bénéfices de regrouper tous les élèves de la région sont énormes. On a tous fait le bon choix, ça va être bon pour toute la région», dit-elle.

Seul point négatif selon elle, le fait de ne pas pouvoir commencer l’année scolaire directement dans le nouvel établissement.

«C’est la seule préoccupation, le seul commentaire vraiment négatif qui ressort chez les parents à qui j’ai parlé. Mais on va faire avec. Ce n’est que quatre mois après tout», exprime-t-elle.

Et Courtney, elle, que pense-t-elle de sa future école?

«Je la trouve vraiment belle. J’aime la couleur. L’intérieur aussi est très beau et la bibliothèque très grande. Je crois qu’on y sera très bien», indique la jeune femme, une rare privilégiée à avoir pu visiter les lieux en début d’été.

A-t-elle hâte à la rentrée scolaire? «J’ai hâte de commencer l’école, mais surtout de déménager dans la nouvelle école. On devrait avoir du gym tous les jours, c’est plutôt cool. Il va aussi y avoir plus de monde, donc on aura la chance de se faire de nouveaux amis», souligne-t-elle, peu impressionnée par le fait de voir son école doubler de population.