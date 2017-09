Les enfants de Pointe-Verte intégrent leur nouvelle école à Petit-Rocher

La rentrée scolaire représente toujours un moment de fébrilité. Elle peut l’être d’autant plus quand les enfants changent d’établissement scolaire. C’est le cas pour les enfants de Pointe-Verte, qui ont intégré mardi leur nouvelle école, à Petit-Rocher. Les élèves avaient cependant déjà pu se familiariser avec leurs futurs camarades, dans le cadre d’activités.

Lors de la dernière année, l’école Séjour-Jeunesse à Pointe-Verte comptait 36 élèves de la maternelle à la huitième année et fonctionnait avec des niveaux combinés.

La direction du district scolaire francophone Nord-Est a fait comprendre aux parents que la situation était intenable pour leurs enfants et le personnel enseignant.

Les familles se sont rendues à l’évidence, en acceptant le transfert de leur enfant dans un établissement du village voisin, à moins de 10 km de là.

Pour adoucir la transition, les élèves de Pointe-Verte ont socialisé, dès décembre, avec ceux de Petit-Rocher, à l’occasion de plusieurs activités.

«Nous sommes allés tous ensemble à un match du Titan. Ils ont aussi participé à nos ateliers à la carte, où les élèves choisissent leurs centres d’intérêt. Des fois, c’est du bénévolat dans la communauté. Parfois, des ateliers de construction. Ils ont pu ainsi rencontrer des élèves avec les mêmes intérêts, même si leur niveau était différent. Quand ils venaient pour les ateliers, nous les invitions à dîner avec nous», relate Kristie Roy, la directrice du Domaine Étudiant, qui compte 224 élèves.

L’Acadie Nouvelle a jasé avec quatre élèves – tous en sixième année – qui résident à Pointe-Verte, au sujet de leur première journée. L’établissement avait presque pris des allures de labyrinthe pour les nouveaux venus.

«C’est pas mal plus grand qu’à Pointe-Verte. Il y a plus de classes, alors c’est plus mêlant. En voulant aller à la cafétéria, je me suis retrouvée au gymnase», raconte tout doucement Mahélia Lapointe.

Philippe Lagacé avait déjà fait le plein d’amis. Il a une longueur d’avance sur les autres puisqu’il a joué au base-ball à Petit-Rocher cet été.

«Je me suis fait des nouveaux amis en masse, comme dans mon autre école. Je savais que c’était une école fun. Il y a beaucoup de jeux et on a un bon enseignant», exprime-t-il.

Si Shivan Léger-Bryar avait un pincement au cœur de changer d’établissement, ça n’a pas duré.

«J’aimais mon autre école, mais j’avoue que je préfère ma nouvelle classe. On est bien installé sur des coussins et des chaises confortables. La seule chose que je n’ai pas aimée, c’est le système d’escaliers. C’est mélangeant comme il y a des escaliers pour les sixièmes, les septièmes, les huitièmes», dit-il.

Pour le premier jour, les jeunes de Pointe-Verte se sont tenus ensemble dans la cour de récréation.

«Je ne voulais pas quitter ma mère parce que j’étais quand même assez stressée, mais quand je suis arrivée à l’école, je suis restée avec mes amis et ça a bien été», confie Élodie Couture.

Ceux qui ont fait leur entrée à l’école Le Tournesol, qui accueille 192 élèves de la maternelle à la troisième année, ont pu voir des visages connus de leur ancien établissement, puisque deux de leurs enseignants se sont greffés à l’équipe.

«Je suis allée les voir plusieurs fois. Je les suivais à la cafétéria. Ils semblaient bien s’adapter. Aujourd’hui (mardi), nous avons réalisé que nous avions plusieurs enfants de Pointe-Verte déjà scolarisés dans notre école», précise Carole Hébert, la directrice du Tournesol.

Des enseignants-ressources ont été embauchés dans les deux établissements spécifiquement pour accompagner les anciens de Pointe-Verte.

Le mot de la fin revient au jeune Philippe, qui dit que maintenant que les élèves sont de retour à l’école, les vacances des parents commencent.