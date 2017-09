Nouveau cabinet: Bourque à la Santé, Arseneault et Boudreau évincés

Trois ministres d’expérience quittent le cabinet du premier ministre Brian Gallant à un peu plus d’un an des élections provinciales.

Victor Boudreau, Donald Arseneault et Ed Doherty redeviennent de simples députés.

En conférence de presse, mardi matin, à Saint-Jean, M. Gallant a laissé entendre que les trois hommes ne seraient pas candidat lors des élections de l’automne prochain.

MM. Boudreau, Arseneault et Doherty s’adresseront à la presse à Fredericton en début d’après-midi.

Victor Boudreau et Ed Doherty se sont tous les deux retrouvés dans l’eau chaude ces derniers mois.

M. Boudreau pour son rôle dans la gestion du problème de contamination de l’eau à la plage Parlee de Shediac. M. Doherty pour son silence durant le scandale des évaluations foncières.

Le premier ministre Gallant a cependant repoussé du revers de la main l’idée selon laquelle les ministres seraient punis pour leur gestion de ces affaires.

Le député de Kent-Sud, Benoit Bourque, obtient une promotion de taille. Il remplacera dorénavant Victor Boudreau au ministère de la Santé

Le député de Restigouche-Ouest, Gilles Lepage, accède également au cabinet pour la première fois et prend la tête du nouveau ministère du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique.

Un troisième député, Andrew Harvey, de Carleton-Victoria, devient ministre de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales.

Le ministre Serge Rousselle conserve le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et obtient aussi Service NB à la place de Ed Doherty. Il devient aussi ministre régional du Nord.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny, devient également ministre responsable des langues officielles en remplacement de Donald Arseneault.

Le président du Conseil du trésor, Roger Melanson, conserve ses responsabilités et obtient l’Éducation postsecondaire.

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser, hérite des Affaires intergouvernementales et de la Société de développement régional.

Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, John Ames, sera aussi responsable de la Société de l’inclusion économique et sociale.

Avec le départ de Ed Doherty, Brian Gallant perd son seul ministre à Saint-Jean, la deuxième ville en importance dans la province. M. Doherty est également le seul député libéral dans la ville portuaire.

Afin d’assurer une présence à Saint-Jean, le premier ministre occupera lui-même le poste de ministre régional dans la cité.

M. Gallant promet d’ouvrir bientôt un bureau à Saint-Jean.

Les ministres Denis Landry, Rick Doucet, Cathy Rogers, Lisa Harris et Stephen Horsman conservent l’essentiel de leurs responsabilités au sein du cabinet.

À moins d’un an du déclenchement des élections, Brian Gallant a affirmé mardi que le remaniement n’avait rien à voir avec le prochain scrutin.

– Plus de détails à venir

La liste complète des ministres (source: Gouvernement du Nouveau-Brunswick)

Brian Gallant: premier ministre, président du Conseil exécutif, ministre responsable du Fonds pour l’éducation et la nouvelle économie, ministre responsable de l’Innovation, ministre responsable du Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées, ministre responsable de l’Égalité des femmes, et ministre régional de Saint John et du sud-ouest du Nouveau-Brunswick;

Stephen Horsman: vice-premier ministre, ministre des Familles et des Enfants, ministre responsable des Affaires militaires, et ministre régional du Grand Fredericton;

Denis Landry: ministre de la Justice et de la Sécurité publique;

Rick Doucet: ministre de l’Aquaculture et des Pêches, ministre du Développement de l’énergie et des ressources, et leader parlementaire du gouvernement;

Brian Kenny: ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, et ministre responsable des Langues officielles;

Bill Fraser: ministre des Transports et de l’Infrastructure, ministre responsable des Affaires intergouvernementales, ministre responsable de la Société de développement régional, et ministre régional du centre du Nouveau-Brunswick;

Roger Melanson: président du Conseil du Trésor, ministre de l’Éducation postsecondaire, ministre responsable des Affaires autochtones, et ministre responsable de la Politique d’expansion du commerce;

Francine Landry: ministre du Développement économique, ministre responsable de la Francophonie, et ministre responsable d’Opportunités NB;

Cathy Rogers: ministre des Finances, ministre responsable de la Littératie, et ministre régionale du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick;

Serge Rousselle: ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, procureur général, ministre de Service Nouveau-Brunswick, et ministre régional du nord du Nouveau-Brunswick;

John Ames ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, ministre responsable de la Réduction de la pauvreté et de la Société de l’inclusion économique et sociale;

Lisa Harris: ministre des Aînés et des Soins de longue durée, ministre responsable des Affaires celtiques, et leader parlementaire adjointe du gouvernement;

Benoît Bourque: ministre de la Santé;

Andrew Harvey: ministre de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales;

Gilles LePage: ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique.