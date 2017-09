Ouragan Irma: trop tôt pour parler de traces au N.-B.

En juillet 2014, l’ouragan Arthur, qui s’était transformé en tempête tropicale, avait affecté les provinces maritimes, principalement la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. - Archives

Selon Environnement Canada, il est encore trop pour savoir si l’ouragan Irma laissera des traces jusqu’au Nouveau-Brunswick.

Mardi soir, le Centre américain des ouragans (NHC) qualifiait Irma «d’ouragan potentiellement catastrophique de catégorie 5», tout en ajoutant que les conditions météorologiques allaient rapidement se détériorer.

Selon le NHC, le violent phénomène atmosphérique se trouvait à ce moment à 200 kilomètres des îles d’Antigua-et-Barbuda et était accompagné de vents soutenus soufflant à 295 km/h.

Toujours selon le NHC, le passage d’Irma pourrait se traduire par des précipitations atteignant 30 cm et des vagues d’une hauteur de plusieurs mètres.

«Irma est encore à l’est des Antilles, mais l’ouragan devrait balayer Cuba, Porto Rico, Haïti et la République dominicaine. Ça ne s’annonce pas bien…», a affirmé Claude Côté, d’Environnement Canada.

Selon lui, l’ouragan devrait se situer au sud de l’État de la Floride au cours de la nuit de samedi à dimanche.

«À partir de ce moment-là, nos modèles divergent et il y a beaucoup moins de précisions dans ceux-ci», ajoute le météorologue.

Divers scénarios sont envisagés par les spécialistes et les équipes de surveillance des ouragans.

«Irma pourrait alors remonter vers l’Alabama ou encore traverser les terres intérieures en Floride et remonter vers l’Ontario et le Québec», explique-t-il.

Selon lui, l’ouragan devrait garder son intensité jusqu’à jeudi, avant de perdre de s’affaiblir au fil des jours.

Dans le pire des scénarios, Irma pourrait laisser sa trace au Nouveau-Brunswick la semaine prochaine en déversant de bonnes quantités de précipitations, a laissé savoir Claude Côté.

De catégorie 5, l’ouragan Irma est plus puissant qu’Harvey, qui a récemment ravagé le Texas et qui a fait au moins 42 morts en plus de causer d’importants dégâts matériels.