Remaniement ministériel: deux francophones sur le point de prendre du galon

Le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle. - Mathieu Roy-Comeau.

Deux ministres francophones sont sur le point de prendre du galon à la table du cabinet du premier ministre Brian Gallant.

L’Acadie Nouvelle a appris d’une source proche du dossier au sein du gouvernement que les ministres Serge Rousselle et Roger Melanson auront bientôt droit à une promotion.

Le premier ministre Gallant procédera cette semaine à un remaniement ministériel, le second de son mandat, à un peu plus d’un an des élections provinciales.

Les médias ont été conviés à une «annonce du premier ministre», mardi matin, à Saint-Jean.

Il est prévu que le ministre Serge Rousselle conserve ses responsabilités à l’Environnement et aux Gouvernements locaux en plus de devenir ministre régional du Nord du Nouveau-Brunswick.

M. Rousselle sera également nommé à la tête d’un deuxième ministère, selon notre source.

Le rôle de représentant des intérêts du Nord de la province au sein du cabinet était occupé jusqu’ici conjointement par les ministres Denis Landry et Donald Arseneault.

Lors du remaniement, le premier ministre fera également passer le nombre de ministres régionaux de dix à cinq.

Serge Rousselle a été élu député de Tracadie en 2014. Il a occupé le poste de ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance jusqu’au remaniement du printemps 2016 lors duquel il a été muté à l’Environnement et aux Gouvernements locaux.

Un nouveau rôle attend également le président du Conseil du trésor et ministre responsable de la Politique d’expansion du commerce, Roger Melanson.

Toujours selon notre source, M. Melanson obtiendra un nouveau ministère en plus de garder ses responsabilités actuelles au sein du cabinet.

Roger Melanson représente la circonscription de Dieppe depuis 2010. Lorsque les libéraux ont pris le pouvoir en 2014, il a été nommé ministre des Finances et ministre des Transports et de l’Infrastructure, postes qu’il a occupés jusqu’au remaniement de l’an dernier.

Brian Gallant a annoncé lors du week-end à l’occasion de fête du Travail la création d’un nouveau ministère du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique (voir texte en page 8). Le premier ministre n’a toutefois pas précisé qui occupera ce poste.

Ces responsabilités incombaient jusqu’ici au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault.

Le cabinet de Brian Gallant compte en ce moment 14 ministres en plus du premier ministre.

Les prochaines élections provinciales auront lieu en septembre 2018.

Le Parti libéral compte 26 députés à l’Assemblée législative contre 22 pour le Parti progressiste-conservateur et 1 pour le Parti vert.

Les députés ont rendez-vous à Fredericton le 24 octobre pour la reprise des travaux de l’Assemblée législative après la pause estivale.