Attaque d’ours noir: la possibilité de s’en sortir est mince

Plus tôt cette semaine, deux randonneurs ont été attaqués par un ours en Ontario. Au parc naturel Irishtown à Moncton, des ours noirs ont été aperçus au moins à deux reprises. Quoi faire lorsqu’on aperçoit ce gros mammifère? L’Acadie Nouvelle a parlé à des experts.

La Ville de Moncton a déjà pris quelques précautions pour éviter que les ours restent dans le parc. Les poubelles seront entre autres vidées plus souvent et une affiche sera placée pour aviser les visiteurs que l’animal a été aperçu dans les barrages.

«Il n’y a pas nécessairement lieu de s’alarmer. Les gens l’ont aperçu au loin. Il n’y a pas eu d’incident», a précisé Isabelle LeBlanc, porte-parole de la municipalité.

La population estimée d’ours noirs adultes au Nouveau-Brunswick était de 12 574 individus en 2013. On les trouve un peu partout dans les forêts de la province, selon le biologiste de la région 1 pour le ministère du Développement de l’énergie et des ressources, Luc Gagnon.

Instinctivement, l’ours ne va pas attaquer l’humain. Il n’ose même pas s’en approcher. Il est effrayé de l’homme. Dans la majorité des cas, l’animal va s’enfuir aussitôt qu’il sent son odeur, des centaines de mètres à la ronde.

«Un ours noir, quand il t’a senti, il ne reste pas là», a indiqué Levain «Lee» Comeau, un pourvoyeur qui organise des chasses depuis des années dans la région de Beresford.

«Ça fait 42 ans que je suis dans le bois et ça n’arrive pas comme ça. Si un ours vient vers toi, c’est qu’il ne t’a pas senti immédiatement. Aussitôt qu’il va te sentir, il va se lever sur ses pattes d’en arrière et repartir à courir, la plupart du temps», a-t-il ajouté.

Lorsqu’un ours décide d’attaquer, c’est pour protéger ses petits, dans la plupart des cas.

«Le cas le plus probant est une situation où la femelle est accompagnée de ses petits et qu’elle sent qu’ils sont en danger. Ça se produirait probablement alors alors qu’un être humain, de façon volontaire ou non, s’interposerait entre la mère et ses petits. Là, il y aurait une bonne chance que la mère veuille attaquer et charger l’humain parce que ses petits sont de l’autre côté. Mais si ses petits sont avec elle, sa réaction naturelle serait de la rassembler et de s’enfuir», a expliqué M. Gagnon.

Un jeune ours avec moins d’expérience pourrait aussi être moins craintif de l’homme et décider d’attaquer pour protéger une source de nourriture. L’animal peut aussi s’habituer à la présence humaine.

«Il y a des ours qui ont trop l’habitude des êtres humains, dans les terrains de camping, par exemple, où il y a de la nourriture qui est régulièrement disponible pour l’ours. Il devient habitué et peut perdre sa crainte des humains. À ce moment-là ça peut provoquer des conflits», a précisé le biologiste.

Si conflit il y a, il ne faut pas tenter de s’enfuir.

«Il ne faut pas se retourner et partir en courant parce que l’ours va courir plus vite que nous et il va nous rattraper».

Il faut plutôt se faire grand, parler fort, même crier et s’agiter. En faisant face à l’ours, il faut aussi prendre des pas de l’arrière. Normalement, l’ours devrait s’enfuir. Si jamais il attaque, malgré tout ça, la victime doit se défendre et ne surtout pas faire le mort.

«Si jamais un ours noir attaque un être humain, on dit de ne pas faire le mort parce que l’ours va continuer à attaquer même si on reste en boule, contrairement à un grizzli qui lui va se désintéresser rapidement d’une proie qui a l’air morte. L’ours noir, lui, va continuer à attaquer», a avancé M. Gagnon.

Lui donner un coup poing à la figure et lui lancer des roches peuvent être les seules chances de s’en sortir si un ours attaque, mais les possibilités de s’en sortir sont minces.

«À ce point-là, vos chances sont faibles. Les griffes de l’ours sont attachées solidement après ses pattes, elles sont très acérées, ce sont comme des lames couteau, et il est très fort. Les muscles de sa mâchoire sont tellement fort que ça peut casser des os en mordant».

Le biologiste dit n’avoir jamais entendu parler d’une attaque d’ours mortelle au Nouveau-Brunswick. Dans les médias, en 2013 et en 2016, des gens ont toutefois affirmé avoir survécu à des attaques dans la province.

À la recherche de nourriture

Au printemps, il n’est pas rare de voir des ours s’approcher de résidences, surtout en milieu rural. L’odeur des barbecues et des carcasses de homard l’attire alors que la nourriture est plutôt rare en forêt au début de la saison.

«Dans la région de Bathurst, il y a un problème d’ours dans les villes et villages depuis deux ou trois ans. C’est incroyable. Les gens ont peut-être de la difficulté à comprendre ça, mais comme pourvoyeur je n’ai pas difficulté à comprendre pourquoi. Les poubelles sont maintenant aux deux semaines et le printemps, ils n’ont pas de nourriture», Levain «Lee» Comeau, pourvoyeur.

Pour éviter de les attirer, il suffit de bien ranger ses ordures et de bien nettoyer la grille.

L’automne, le gros mammifère est attiré par les pommiers. Pour s’assurer qu’ils ne vous rendent pas visite, cueillir ses pommes est la principale solution.

Lorsque vous apercevez un ours, il est important de le signaler à votre municipalité.

Pour les chasseurs américains, «un ours noir, c’est comme un lion»

Depuis le début du millénaire, le nombre de permis pour la chasse à l’ours est en constante augmentation. En 2000, un peu plus de 4600 chasseurs s’étaient procuré un permis. En 2016, ils étaient plus de 7000.

Si la majorité des permis de chasse à l’ours sont achetés par des Néo-Brunswick, ceux qui chassent vraiment l’ours dans la province viennent d’ailleurs. Les touristes achètent seulement 30% des permis, mais obtiennent 75% des proies.

«Ce sont surtout les non-résidents qui sont des chasseurs d’ours. Beaucoup de résidents vont acheter un permis de chasse à l’ours, mais ils ne vont pas nécessairement chasser l’ours. C’est surtout au cas où il verrait un ours», a indiqué Luc Gagnon, biologiste pour la région 1 au ministère du Développement de l’énergie et des ressources.

Levain «Lee» Comeau opère une des plus grosses pourvoiries au Nouveau-Brunswick. À Beresford, la clientèle de JLR Trophy Bears Hunting vient surtout des États-Unis.

«Pour eux, un ours noir, c’est comme un lion», résume M. Comeau.

En plus d’être biologiste pour la province, M. Gagnon est aussi un chasseur. Il adore l’ours pour sa viande.

«Le sport de la chasse, c’est quelque chose que j’aime et que je pratique, que ce soit la chasse à l’orignal ou à l’ours. Pour l’ours comme tel, ça peut être surprenant, mais la viande d’ours comme telle est excellente. Même mon épouse aime mieux la viande d’ours que le boeuf», a-t-il confié.

Les clients de M. Comeau, cependant, conservent rarement leur viande. Ils ne sont que 20% à la ramener à la maison. Les chasseurs cherchent surtout à obtenir un trophée, comme la fourrure de l’animal et son crâne.

En 2016, 2086 ours ont été chassés au Nouveau-Brunswick, 1397 d’entre eux ont été abattus par des gens qui venaient de l’extérieur de la province. En 2015, 1684 ont été tués et 1397 l’ont été par des non-résidents.