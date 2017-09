Chaleur et Péninsule: front commun des maires pour une nouvelle route 11

Si l’idée d’une voie d’accès rapide entre la Péninsule acadienne et la région Chaleur a été lancée il y a une quinzaine d’années, cette vision n’a jamais eu autant les coudées franches que maintenant, alors que tous les maires des deux régions réclament un engagement ferme du gouvernement pour la construction du tronçon.

La Commission de services régionaux (CSR) Chaleur et celle de la Péninsule acadienne font front commun pour cette portion qui relierait Janeville à Bertrand ou Pokemouche.

«Il y a un an que les élus de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur travaillent sur ce projet. Nous avons déterminé que c’était la priorité pour nos deux régions. C’est quand même exceptionnel qu’une vingtaine de maires et une trentaine de représentants des Districts de services locaux se battent pour l’extension de la route 11», soulève Paolo Fongemie, le porte-parole du dossier et maire de Bathurst.

«Notre rôle comme élus est de définir un environnement propice au développement économique. Il manque cette route pour nous épanouir», insiste-t-il.

Ce nouveau tronçon vise à solutionner la sortie des marchandises de la Péninsule acadienne rapidement, ce qui engendrerait des économies de temps et d’argent.

«Nous n’avons pas d’aéroport. Nous n’avons pas de port de mer, pas de train. C’est important que ce tronçon soit développé pour que les compagnies de la Péninsule qui expédient des produits puissent le faire à moindres coûts. Aussi, les transporteurs facturent plus pour se rendre chez nous, parce que notre route n’est pas accessible», indique Georges Savoie, le président de la CSR de la Péninsule acadienne et maire de Néguac.

Les présidences des CSR ont entrepris des démarches auprès du gouvernement provincial et même fédéral, pour que ce projet soit analysé dès cette année. La réponse est évasive.

«La réponse, timide, on nous dit que ce n’est pas dans les prévisions à long terme et qu’on va peut-être en discuter en 2018. Nous ne sommes plus en mode discussions. Nous voulons avoir un tracé, des études préliminaires en 2017. Ça prend cinq ans pour faire une route. Nous sommes prêts à attendre pour sa construction, mais pas pour que ça démarre. Nous recherchons un engagement ferme du gouvernement envers cette demande», martèle Paolo Fongemie.

