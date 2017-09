De fortes pluies s’abattront sur le N.-B. d’ici vendredi

Des averses de 35 à 55mm de pluie sont prévues au Nouveau-Brunswick, d’ici vendredi. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les agriculteurs, qui ont traversé un été exceptionnellement sec.

Les agriculteurs de la province ont dû s’ajuster à des niveaux de précipitations bien au-dessous de la moyenne saisonnière au cours des derniers mois. De mai à août, la quantité de pluie a seulement atteint 61% de la normale. Juillet a été particulièrement aride, avec moins de la moitié de l’accumulation habituelle.

Des averses de quelques dizaines de millimètres de pluie d’ici la fin de la semaine sont donc vues d’un bon oeil.

«Ce ne sont pas de grosses quantités de précipitations, mais dans le domaine de l’agriculture, on peut s’en servir. On a connu du temps très sec en général sur la province, donc toute quantité de précipitation est bienvenue», explique Claude Côté, météorologiste chez Environnement Canada.

Les régions de Miramichi et du comté de Kent seront touchées moins durement que le reste de la province. Seulement 30mm de précipitations sont prévus. Dans le sud, le nord et l’ouest, la quantité de pluie pourrait atteindre 55mm.

«Une zone frontale va passer sur la province. Ça va amener des conditions mouillées et humides les prochains jours, ainsi que des températures plus fraîches que ce qu’on a connu les jours passés.»

L’ouragan Irma suivi de près

À plus long terme, M. Côté et ses collègues suivent de près la progression de l’ouragan Irma, l’un des phénomènes météorologiques les plus puissants de l’histoire dans l’océan Atlantique.

L’ouragan doit traverser les Caraïbes avant d’atteindre la Floride, dimanche. Par la suite, elle suivra l’une de trois trajectoires potentielles.

Dans un premier scénario, Irma s’affaiblira rapidement avant d’apporter de la pluie en Ontario. Dans un deuxième temps, il pourrait s’épuiser plus lentement et frapper le sud du Québec. Enfin, il pourrait retourner dans l’océan et perdre de la vigueur en traversant le golfe du Maine avant d’atteindre les Provinces maritimes.

«Il y a encore beaucoup d’incertitude. Trois scénarios sont possibles, mais ils ont tous autant de chance de se réaliser. Il va falloir attendre pour avoir un portrait plus clair.»

Irma est un ouragan de catégorie 5, soit la classification la plus élevée possible pour les ouragans. Ses vents ont atteint 298km/h, ce qui est légèrement sous le record de 305km/h de l’ouragan Allen, en 1980.