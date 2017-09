Des défis pour les nouveaux ministres LePage et Harvey

Le ministre désigné du Travail, de l'Emploi et de la Croissance démographique, Gilles LePage. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les ministres désignés Gilles LePage et Andrew Harvey ont eu droit à leur baptême du feu devant les médias, mercredi.

Le député de Restigouche-Ouest et ministre désigné du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique, Gilles LePage, s’est dit honoré par ses nouvelles fonctions.

«(Les employeurs) veulent des travailleurs qualifiés. Les travailleurs veulent être bien formés. C’est notre priorité depuis quelques années déjà et ça sera la mienne pour la prochaine année et encore plus», a-t-il indiqué.

M. LePage a commencé sa carrière à titre de directeur de la Société des Jeux de l’Acadie. Il a aussi été, entre autres, directeur général de Balmoral, directeur du développement durable et agent de développement économique. Il a été élu député pour la première fois en 2014

Le nouveau ministre souhaite travailler avec les municipalités et le secteur privé pour faire croître la population du Nouveau-Brunswick.

Le député de Carleton-Victoria, Andrew Harvey, a été nommé, mardi, ministre de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales.

La complétion de la mine Sisson, au nord-ouest de Fredericton, est l’un des importants projets qui l’attendent.

«Nous avons approuvé l’étude d’impact sur l’environnement. Le gouvernement fédéral l’a approuvée. Nous avons signé des ententes avec six premières nations malécites. Ce sont tous des pas importants», a-t-il dit.

«C’est un projet majeur d’une durée de vie de 27 ans et d’une valeur de 600 millions $. On parle de 500 emplois durant la période de construction et 300 emplois durant l’exploitation.»

Avant de devenir député en 2014, M. Harvey était propriétaire d’un restaurant et d’une érablière. Il a également été conseiller municipal de Bristol. Il ne parle pas français.