Les étudiants prennent d’assaut les fast-food

Le retour des étudiants sur les bancs d’école signifie aussi plus de clients pour les fast-food sur l’heure du midi. Et si les habitudes alimentaires des jeunes s’améliorent, la restauration rapide reste populaire.

12h20. Le Double D à Caraquet est tranquille. Quelques travailleurs mangent des ailes de poulet ou un hamburger. Au fond de la salle à manger, la télévision est allumée sur une chaîne d’information continue.

Quelques minutes plus tard, c’est l’ouragan. Quelques dizaines de jeunes sont soudainement devant le long comptoir et débordent jusque dans la salle à manger, riant et discutant entre eux.

La cuisine passe à la vitesse supérieure. Les employés envoient rapidement vers l’avant les poutines, populaires, et les hamburgers. Au comptoir, le propriétaire, Dona Cormier, gère le flot de jeunes de la polyvalente Louis-Mailloux venus dîner.

«À la rentrée, c’est toujours plus occupé. Après, ça se calme», dit-il.

L’homme qui exploite le restaurant depuis 47 ans remarque toutefois que depuis une dizaine d’années, sa salle à manger est moins pleine qu’avant le midi.

«Il y a une baisse de population dans les écoles, ça a un impact», explique Dona Cormier.

Sa femme, elle, a remarqué que plusieurs jeunes prennent leur voiture pour aller ailleurs.

Dona Cormier affirme que l’impact sur ses affaires est toutefois minime.

Au comptoir, le propriétaire, Dona Cormier, gère le flot de jeunes de la polyvalente Louis-Mailloux venus dîner. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

L’effet du discours manger santé?

Au Dixie Lee de Shippagan, on est aussi bien occupé pour la rentrée scolaire.

«C’est bon pour les affaires, il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Le rythme du dîner change, mais on est habitué, tout va bien. Chaque automne, on a hâte de voir les étudiants arriver», raconte Caroline Chiasson, gérante et propriétaire de l’établissement.

Mme Chiasson a également remarqué qu’il y a un peu moins de jeunes.

«On a toujours les réguliers qui viennent, mais on s’aperçoit que les jeunes semblent faire davantage attention à ce qu’ils mangent. Plutôt que de se rendre au Dixie Lee trois ou quatre fois par semaine, on va les voir venir manger une fois ou deux», rapporte-t-elle.

À Tracadie, le Dixie Lee fait aussi face à un flot d’étudiants qui passent en coup de vent sur l’heure du dîner.

Le gérant affirme que sa clientèle est stable. Il ne pense pas que le discours sur une meilleure alimentation ait un impact.

«Je pense que les jeunes ne regardent pas trop ça», affirme Sébastien McGraw.

Toujours populaires

Il est difficile d’avoir des données précises sur la fréquentation des fast-food par les jeunes, souligne la spécialiste en nutrition Sonia Blaney.

La professeure de l’Université de Moncton affirme toutefois qu’il y a de petites améliorations dans les habitudes alimentaires des jeunes. Mais ça ne va pas changer du jour au lendemain, dit-elle.

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick a mené un sondage auprès de 38 573 élèves de la 6e à la 12e année et l’a publié en ligne en mai dernier.

Dans les résultats, on constate qu’en 2016, ils sont plus d’élèves à manger 5 portions de fruits et de légumes qu’il y a trois ans. Ils sont également moins nombreux à boire des boissons sucrées.

Sonia Blaney souligne que la restauration rapide s’est adaptée à la tendance santé dans leur menu.

«Les fast-food ne veulent pas perdre de clientèle alors il y en a qui adaptent leur menu en conséquence», souligne-t-elle.

Au comptoir, le propriétaire, Dona Cormier, gère le flot de jeunes de la polyvalente Louis-Mailloux venus dîner. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost