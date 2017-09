Fredericton sera forcé de réduire les dépenses, de hausser les taxes ou d’accepter un plus grand déficit

Avec leur niveau d’endettement élevé, les Néo-Brunswickois sentiront les effets de la hausse du taux directeur de la banque du Canada. La deuxième augmentation de 25 points de pourcentage depuis juillet touchera le coût de l’emprunt, les exportations et la dette publique.

La hausse du taux cible du financement à un jour de la Banque du Canada n’a rien de surprenant, estime Pierre-Marcel Desjardins, surtout si l’on considère qu’il est demeuré à un niveau historiquement bas pendant des années.

Selon l’économiste, le taux actuel de 1% est relativement bas. Avant de plonger sous la barre des 1%, en 2009, il avait oscillé entre 3% et 5,75% pendant près d’une décennie. Les années précédentes, le coût de l’emprunt était encore plus élevé.

«Tout le monde savait que les taux d’intérêt allaient éventuellement augmenter. Ça fait des années qu’ils sont à des niveaux historiquement bas. Il ne faut pas qu’on panique parce qu’ils ont augmenté.»

«Ce qui est important, comme gouvernement, comme entreprise ou comme consommateur est de prendre des décisions pour ne pas être trop vulnérable à ces augmentations.»

Les effets de la hausse seront ressentis sur trois plans: les taux d’intérêt, le taux de change du huard contre le dollar américain et le service de la dette du gouvernement provincial.

En augmentant le taux cible du financement à un jour, la Banque du Canada impose un coût d’emprunt plus élevé aux banques et aux caisses. Les hausses sont ensuite transmises aux clients.

«Si on veut emprunter pour une hypothèque ou une voiture, ou si on a une marge de crédit, ce sont des emprunts qui vont coûter plus cher», explique M. Desjardins.

L’augmentation doit aussi provoquer une nouvelle hausse de la valeur du huard par rapport au dollar américain, tout comme elle l’avait fait à la mi-juillet.

«Il y a des avantages et des désavantages. Si on est exportateur, ça rend notre tâche de vendre sur d’autres marchés plus difficile. Mais de l’autre côté, si on est importateur ou consommateur, ça fait en sorte que ce qu’on achète à l’extérieur va coûter moins cher, que ce soit des vacances dans le sud ou le prix du pétrole.»

La hausse du taux directeur mettra aussi une pression sur les finances du gouvernement provincial. Fredericton sera forcé de réduire les dépenses, de hausser les taxes ou d’accepter un plus grand déficit.

«Pour les finances publiques, ce n’est pas une bonne nouvelle en soi. Un quart de point, ce n’est pas énorme, mais quand on est un gouvernement qui a des milliards de dollars en dette, ça va coûter plus cher quand viendra le temps de renouveler la dette.»

M. Desjardins estime qu’il est «fort probable» que d’autres augmentations du taux directeur auront lieu au cours de la prochaine année.