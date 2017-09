L’état de la plage Parlee a fait fuir de nombreux touristes

La contamination bactérienne récurrente de la plage Parlee a fait peur aux touristes et mal aux commerçants, cet été. Certains craignent le pire pour l’an prochain, car si les visiteurs ignoraient la situation en arrivant, ils sont repartis avec une tout autre image.

La baignade était interdite lundi, au parc provincial de la plage Parlee. Il s’agit de la 9e fois depuis le début de l’implémentation du nouveau système d’évaluation de la qualité de l’eau, le 15 mai.

Le taux de coliformes fécaux et de bactéries entérocoque dans les eaux récréatives ont atteint des sommets vertigineux pendant la saison chaude, incitant les touristes à tourner les talons.

Ils ont été 17110 véhicules à passer sous la barrière du guichet d’entrée du parc provincial de juin à août de cette année. C’est une diminution de 27,4% par rapport à l’été 2016 (23569), et de 33,8% quant à 2015 (25 837).

Le nombre de nuitées de camping vendu au parc provincial s’élève à 10649 cet été. C’est une légère diminution par rapport à 2016 (11042), mais plus qu’en 2015 (9881).

Montassar Ben Aicha, propriétaire et cuisinier du restaurant Le Petit Paris, à Shediac, en ressent les effets. Son restaurant de cuisine française bourdonne d’activité pendant la période estivale, de la fin-juillet à la mi-août. Cette année, c’était un peu plus tranquille.

Certains touristes habitués de la région ont quitté la ville plus tôt qu’à l’habitude, explique-t-il.

«Au lieu de rester d’une semaine à 10 jours, ils sont demeurés de deux à trois jours seulement. Je n’ai pas trop demandé à savoir pourquoi, mais on peut imaginer ce qui les a fait changer d’avis.»

Même son de cloche chez l’Auberge Gabrielle. Situé aux portes du centre-ville, l’établissement comporte un restaurant de 150 places avec terrasse, ainsi qu’une douzaine de chambres avec lits.

Celles-ci ont été louées pendant tout l’été, mais le restaurant a été moins fréquenté qu’à la normale au début et en milieu de saison. La gérante, Tracy Daigle, estime que la situation de la plage Parlee y est pour quelque chose.

«Les touristes étaient moins nombreux, on l’a remarqué.»

Les efforts mis de l’avant par le gouvernement jusqu’à présent pour régler le problème de contamination récurrente la rassurent. Elle fait confiance en la Chambre de Commerce du Grand Shediac pour séduire les visiteurs et les convaincre de revenir l’an prochain en plus grand nombre.

«On espère que ce sera mieux l’année prochaine. La plage est importante pour attirer les touristes chez nous. Il faut la préserver.»

Ce n’est toutefois pas tous les commerçants qui ont été affectés. Chez La Frite Dorée, les friteuses ont chauffé à plein régime tout l’été. Aux dires du propriétaire, Daniel Fournier, c’est l’une de ses meilleures saisons jusqu’à présent.

«Je crois que la municipalité a fait un excellent travail pour éviter que ça nous cause des problèmes. On a plein d’autres raisons de visiter Shediac que la plage. On a plein d’activités.»

«On a fait face à une petite crise»

Le président de la Chambre de commerce du Grand Shediac, Ron Cormier, se dit satisfait de la saison touristique de cette année. Le beau temps qui a gracié juillet et août a fait le bonheur des touristes, et celui des commerçants, par extension.

La diminution du taux de fréquentation de la plage Parlee a malgré tout été problématique pour certains entrepreneurs, avoue-t-il.

«On a fait face à une petite crise, et c’est normal qu’on en subisse certaines répercussions. Maintenant, nous devons nous concentrer à régler les bobos le plus rapidement possible pour assurer le succès de nos entreprises.»

Ron Cormier a certaines appréhensions quant à la saison touristique de 2018. Si les touristes ignoraient le problème récurrent de contamination bactérienne de la plage Parlee, ils en ont probablement entendu parler une fois les pieds dans le sable. Certains groupes ont délibérément approché les visiteurs pour les avertir de se tenir loin de l’eau, dit-il.

D’autres ont même été jusqu’à déposer des tracts dans certains magasins et sur des panneaux d’affichage publics, écorchant davantage la réputation du parc provincial.

«Ces gens ne réalisent pas à quel point ils peuvent faire mal à l’économie locale. Le tourisme c’est le gagne-pain de nos entrepreneurs. Ce n’est pas des choses à faire. Il faut travailler ensemble pour améliorer les choses et non pas les empirer.»

Il estime que la ville de Shediac, la Chambre de commerce du Grand Shediac et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, particulièrement le ministère du Tourisme, ont un rôle important à jouer pour redorer l’image de cette destination vacances.

Ron Cormier souhaite rencontrer le ministre John Ames «plus tôt que tard» pour discuter d’une stratégie gagnante.

«Shediac est reconnu comme une ville touristique. C’est le gagne-pain de la majorité de nos citoyens, et c’est toute l’économie de la province qui en profite. Il faut qu’on se mobilise pour assurer qu’en 2018, les touristes soient plus nombreux que jamais.»

Les stations de pompage toujours délaissées par les plaisanciers

Les plaisanciers de la baie de Shediac ont été pointés du doigt comme une source probable de contamination bactérienne des eaux de baignade de la région, plus tôt cet été. En mai, l’Acadie Nouvelle rapportait la faible utilisation de station de pompage septique des quais de la région.

Au quai de Pointe-du-Chêne, sur plus de 600 bateaux qui fréquentent les installations pendant l’été, la station de pompage septique a été utilisée 46 fois en 2016.

Le directeur général de l’autorité portuaire a éliminé les frais de 10$ pour opérer la station de pompage cette année, dans l’espoir d’en favoriser l’usage.

L’expérience s’est avérée infructueuse.

La station de pompage a été utilisée à 40 reprises au cours des derniers mois. Victor Cormier précise qu’elle a été hors d’usage pour une dizaine de jours pendant la saison estivale en raison d’un bris mécanique, ce qui a pu avoir une légère incidence sur le taux d’utilisation.

Certains quais et marinas avoisinants possèdent eux aussi de stations de pompage, mais il s’agit de modèles plus anciens, qui fonctionnent plus lentement. Le déchargement des déchets de toilette peut prendre de 25 à 40 minutes.

L’Acadie Nouvelle avait questionné les responsables des autres autorités portuaires sur l’utilisation de leurs stations de pompage. Ceux-ci nous ont répondu ne pas tenir compte de la fréquence d’utilisation, mais qu’ils n’étaient pas équipés pour desservir un nombre important de bateaux.

Victor Cormier se rend à l’évidence: s’ils n’utilisent pas les stations avoisinantes, certains propriétaires de bateaux déversent le contenu de leurs réservoirs septique dans la baie de Shediac.

«Je pense qu’on a un travail d’éducation et de sensibilisation à faire, c’est certain. Il faut continuer d’en parler. L’an prochain, on poussera encore plus fort pour encourager les gens à s’en servir davantage.»

Le directeur général croit malgré tout que les plaisanciers ne sont pas la source principale du problème et que ce ne serait qu’une minorité qui s’adonne à cette pratique polluante.

«Le gouvernement fait des analyses pour trouver les sources. C’est sûrement une combinaison de facteurs, mais Il y a une chose de certaine par exemple, on ne peut pas déménager notre plage ou notre quai. Il faut qu’on en prenne soin.»

Le gouvernement provincial poursuit ses efforts

Le gouvernement provincial livre la marchandise dans le dossier de la plage Parlee. Bon nombre de mesures annoncées en avril pour identifier et rectifier le problème de contamination bactérienne récurrente de la plage ont été implantées.

Un nouveau système d’évaluation de la qualité de l’eau est en place depuis le 15 mai, dont les résultats sont affichés publiquement dans le parc provincial et en ligne (plages.gnb.ca).

Les délimitations de zones de terres humides en bordure du chemin Pointe-du-Chêne et dans l’enceinte du parc provincial sont également terminées.

Les propriétaires de chiens avoisinant le parc provincial ont été sensibilisés, puis l’installation de bouées à une plus grande distance de la zone de baignade devrait être finalisée en 2018, limitant la proximité des bateaux de la plage.

Deux stations de pompage plus performantes ont été commandées pour les marinas de la région et devraient être reçues d’ici la semaine prochaine. L’installation prendra qu’une seule journée, a confirmée un porte-parole du ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux.

Une mise à niveau des égouts de la plage Parlee doit prendre place en automne. L’initiative est évaluée à 500 000$. La Commission des égouts du Grand Shediac procédera aussi à la rénovation du réseau des eaux usées de Pointe-du-Chêne.

L’amélioration de l’étang de stabilisation des eaux usées de la plage Murray a commencé, et les travaux scientifiques seront terminés au cours des prochains mois.

Le comité directeur présentera ses recommandations au gouvernement d’ici la fin 2017.

Un sondage révèle les craintes par rapport à Parlee

Un sondage récent de la firme Corporate Research Associates révèle que la forte majorité des citoyens du Grand Moncton sont inquiets face à la qualité de l’eau des plages de la région de Shediac.

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 équivaut à «pas du tout inquiet» et 10 équivaut à «extrêmement inquiet», la moyenne des réponses se chiffre à 7.7 sur 10. Deux tiers (64%) des répondants ont donné une réponse de 8, 9 ou 10, alors que quatre personnes sur dix (40%) se sont décrites comme extrêmement inquiètes (score de 10 sur 10).

«L’inquiétude des gens du Grand Moncton quant à la qualité des eaux de baignade des plages de la région de Shediac perdure, malgré les efforts du gouvernement provincial pour mitiger la crise», a indiqué Don Mills, président de Corporate Research Associates.

Cette étude a été effectuée du 19 juillet au 7 août 2017, via appels téléphoniques aléatoires, auprès de 400 adultes âgés d’au moins 18 ans. La marge d’erreur de cette étude est de plus ou moins 4,9 %, 95 fois sur 100.