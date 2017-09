Le nouveau centre-ville de Tracadie enfin dévoilé

Après plusieurs mois d’attente et de rumeurs, les premiers dessins architecturaux du nouveau centre-ville de Tracadie ont enfin été dévoilés. Les investissements sont évalués à plusieurs millions de dollars et près d’une centaine d’emplois pourraient être créés durant les phases de construction, dit Denis Losier, maire de Tracadie.

Un projet d’infrastructure majeur est sur le point d’être lancé à Tracadie. Il s’agit de rien de moins qu’un remaniement complet du centre-ville de la municipalité.

Au cours des dernières années, François Benoît, un entrepreneur mieux connu sous le nom de «Frankie» par la population locale, a fait l’acquisition de plusieurs bâtiments et terrains au centre-ville. M. Benoît est notamment le fondateur des Pêcheries de Chez-Nous, une usine de transformation de fruits de mer à Val-Comeau.

Malgré nos tentatives, M. Benoît n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue. L’Acadie Nouvelle a cependant eu l’occasion de jeter un coup d’œil sur les dessins architecturaux du nouveau centre-ville.

Selon Denis Losier, le projet sera divisé en deux phases. La première doit s’amorcer prochainement. L’ancien magasin Rossy sera complètement rénové. L’objectif est de pouvoir y accueillir plusieurs petites entreprises. La municipalité s’engage également à terminer la création du parc des Fondateurs, un espace vert qui sera aménagé sur le site de l’ancien garage Irving.

La deuxième phase sera lancée en 2018. Des espaces commerciaux et résidentiels seront construit des deux côtés de la rue et ils seront reliés par une passerelle qui enjambera la rue Principale.

«Le conseil a eu la chance de voir les plans préliminaires. Je pense que tous les conseillers étaient emballés par ce qui est proposé. Les gens seront en mesure de voir un nouveau centre-ville au cours des prochaines années. C’est très intéressant pour la population», dit le maire Losier.

À l’extérieur du centre-ville, François Benoît a lancé un projet de construction de quatre édifices avec des espaces commerciaux et résidentiels sur le chemin Rivière-à-la-Truite et il prévoit d’ouvrir une entreprise dans le Parc commercial.

D’autres entrepreneurs sont aussi en train de construire des édifices à logement.

«Une trentaine de logements ont été construite et on parle d’en construire une autre cinquantaine. On s’est aperçu dernièrement que les baby-boomers à la retraite qui ont habité à l’extérieur décident de revenir vivre dans leur coin. Beaucoup de gens veulent venir s’installer ici. L’avantage c’est qu’ils pourront se déplacer à pied pour chercher ce dont ils ont besoin», ajoute le maire Losier.

À long terme, l’objectif de Tracadie demeure le même: «On veut être le centre de services de la Péninsule acadienne.»

Au cours des prochains mois, le centre-ville de Tracadie deviendra un énorme chantier de construction. – Acadie Nouvelle: David Caron Marie-Josée Brideau (droite) et sa conjointe Anne Boudreau devront bientôt quitter leur appartement du centre-ville de Tracadie après y avoir habité pendant 16 ans. Acadie Nouvelle : David Caron. 6 septembre 2017.

Un sort incertain pour deux édifices patrimoniaux

Plus tôt cet été, François Benoît est aussi devenu propriétaire des bâtiments Loggie’s, deux édifices patrimoniaux du centre-ville situés entre le boulevard Dr Victor Leblanc et la rue Albert. Construits en 1944, ils ont été désignés comme étant des lieux historiques locaux par la municipalité de Tracadie-Sheila en 2006.

Ces deux édifices regroupent actuellement quelques commerces ainsi que des appartements et, début septembre, on a demandé aux locataires de déménager «prochainement.»

Marie-Josée Brideau et sa conjointe Anne Boudreau y habitent depuis l’automne 2001.

«On est en pleine ville. On peut marcher partout. On n’a pas besoin de prendre la voiture. Les gens nous voient souvent marcher en ville. On dirait que ce n’est plus normal si je ne marche pas», raconte Mme Brideau.

Les deux femmes ont appris que l’édifice avait été vendu au début août. Un mois plus tard, on les a avisé qu’il leur fallait déménager.

«On ne nous a pas fourni de date précise, mais on nous a dit qu’il fallait sortir prochainement. Tout est dans l’air, mais je n’ai pas envie de niaiser avec le puck. J’ai fait mon deuil quand le bâtiment a été vendu en août. Je savais que ça voulait dire qu’il y aurait des changements.»

Elles se cherchent maintenant un nouvel endroit où vivre.

«On a des pistes, on a visité des endroits, mais on n’est pas prête à prendre n’importe quoi. On sait ce qu’on cherche, mais les loyers ne sont pas toujours donnés. Ça coûte cher.»

Malgré tout, elle n’en veut pas aux nouveaux propriétaires de l’édifice. Elle voit même les changements à venir au centre-ville de façon positive.

«J’aime le fait que Frankie est en train d’investir dans la ville. C’est honorable de sa part. Je trouve qu’il a une belle vision et je pense que la ville va beaucoup en profiter.»

Mme Brideau y voit même une occasion de développement pour sa propre entreprise, le Studio imajOzé, une firme de design web et d’infographie.

«Si la ville de Tracadie est belle, des entrepreneurs vont venir s’y installer. Ils auront besoin de logos, de cartes professionnelles, de site web et de conseils. Même si personnellement moi et ma conjointe vivons certains défis aujourd’hui, je vois ça de façon positive.»

Le sort des édifices patrimoniaux n’est pas encore connu.

«Pour l’instant l’entrepreneur est en train d’évaluer les différentes possibilités», a fait savoir le maire Losier.