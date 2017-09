Privatisation en santé: le nouveau ministre s’accorde un temps de réflexion

Le nouveau ministre désigné de la Santé admet que la privatisation de la gestion du Programme

extra-mural et de la ligne Télé-Soins suscite des «préoccupations» dans la province.

Benoit Bourque s’est adressé aux médias pour la première fois à titre de ministre, mercredi, lors d’un point de presse à Fredericton en compagnie du premier ministre Brian Gallant et des deux autres nouvelles recrues du cabinet, Gilles LePage et Andrew Harvey.

Celui qui est encore officiellement ministre de la Santé pour quelques heures, Victor Boudreau, a annoncé vendredi qu’il confiait à la société privée sans but lucratif la gestion de l’extra-mural et de la ligne 811.

L’entente doit permettre de regrouper ces deux services avec Ambulance NB qui est déjà géré par Medavie.

La décision du gouvernement est cependant sévèrement critiquée par de nombreux groupes dont le Réseau de santé Vitalité, Égalité santé en français, le Syndicat canadien de la fonction publique et les partis d’opposition à Fredericton.

«Il faut garder en tête qu’il y a des préoccupations et je vais m’assurer d’examiner tout ça et de vous revenir dans un avenir rapproché avec une opinion plus réfléchie», a répondu Benoit Bourque lorsque les journalistes lui ont demandé son opinion sur la question.

«C’est évident qu’il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexion, de préparations et de négociations durant des années pour que cette décision-là soit prise par notre gouvernement. Je dois tenir compte de ça aussi», a-t-il dit.

«Mais effectivement, il y a eu des préoccupations de soulevées et je vais également en tenir compte quand viendra toute ma réflexion par rapport à tout ce qui se passe.»

Le ministre désigné de la Santé n’a pas précisé s’il était encore temps de changer ou de renoncer à l’entente avec Medavie.

«Je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit à ce niveau-là. Tout ce que je peux vous dire c’est que je vais examiner le dossier comme je vais éliminer comme je vais examiner l’ensemble des dossiers du ministère de la Santé.»

«Vous comprendrez que ça fait à peine 24 heures que j’ai été nommé ministre. J’ai commencé mes sessions de breffage, mais j’ai encore beaucoup à m’informer sur le dossier.»

Ceux qui s’opposent au regroupement de l’extra-mural et de Télé-Soins chez Medavie craignent notamment pour le droit de gestion des réseaux de santé, le respect des langues officielles et les conditions de travail des employés.

Benoit Bourque, Gilles LePage et Andrew Harvey ont été nommés au cabinet par le premier ministre Gallant, mardi, lors d’un remaniement ministériel.

M. Harvey sera assermenté dans sa circonscription, mercredi, suivi de M. LePage jeudi et de M. Bourque, vendredi.

Les ministres Victor Boudreau, Donald Arseneault et Ed Doherty qui ont choisi de ne pas solliciter de nouveau mandat à titre de député l’an prochain ont été écartés du conseil des ministres.

– Plus de détails à venir