Châteaux forts vacants: une occasion d’élire plus de femmes

Le départ à la retraite de députés élus dans des châteaux forts libéraux représente une occasion unique pour le premier ministre Brian Gallant de faire élire des députées. Ci-dessus, Donald Arseneault, Ed Doherty, Bertrand LeBlanc et Victor Boudreau, qui ne seront pas candidats aux prochaines élections. À la une, M. Gallant est accompagné des nouveaux membres de son Cabinet - tous des hommes. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le premier ministre Brian Gallant pourrait profiter de la retraite de certains de ses députés dans des châteaux forts libéraux pour faire plus de place aux femmes en politique.

À douze mois des élections provinciales, cinq députés libéraux ont déjà annoncé qu’ils ne solliciteraient pas de nouveau mandat en 2018.

Quatre d’entre eux, Donald Arseneault, Hédard Albert, Bertrand LeBlanc et Victor Boudreau, vont laisser vacantes des circonscriptions qui sont considérées comme des châteaux forts pour le Parti libéral.

Même si rien n’est jamais acquis en politique, la tradition laisse croire que les prochains candidats libéraux dans ces circonscriptions partiront avec une longueur d’avance sur leurs rivaux lors de la campagne électorale.

Selon la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, le chef du Parti libéral devrait profiter de cette occasion pour faire avancer la présence des femmes dans sa formation.

«Beaucoup d’études ont démontré que quand on parle de candidatures de femmes, elles sont généralement faites dans des circonscriptions qui sont perdues d’avance», prévient Nelly Dennene.

«Ça ne favorise pas la participation des femmes si on les place dans des circonscriptions qui ne sont pas gagnables.»

À l’opposé, la présence de candidatures féminines dans ces quatre châteaux forts libéraux qui viennent de se libérer pourrait donner un bon coup de main à la cause féminine à l’Assemblée législative.

«Ça pourrait favoriser la représentation des femmes au sein du Parti libéral. C’est une occasion à prendre», note Mme Dennene.

Depuis les élections de 2014, l’Assemblée législative compte 8 femmes sur un total de 49 députés (16%). Le Parti libéral en compte 4 dans un caucus de 26 élus (15%).

Lors du dernier scrutin, 64% des candidats libéraux ont été élus contre seulement 31% des candidates. Si l’on exclut du calcul les 12 députés sortants masculins qui ont été réélus, le taux de réussite des candidats masculins est tout de même de 46%.

Généralement, ce n’est pas le chef du parti qui choisit les candidats, mais les membres de chacune des associations locales lors d’un congrès à l’investiture. Cette fois, la situation est cependant quelque peu différente au sein du Parti libéral.

La formation politique s’est donné comme objectif de présenter 50% de femmes parmi tous ses nouveaux candidats l’année prochaine.

Afin d’atteindre son objectif, le parti a accordé à son chef, Brian Gallant, le droit de nommer trois candidates dans les circonscriptions de son choix, sans congrès à l’investiture.

Interrogé sur la question cette semaine, le premier ministre Gallant n’a pas exclu la possibilité d’utiliser sa prérogative pour nommer une ou des candidates dans les châteaux forts libéraux que sont Campbellton-Dalhousie, Caraquet, Kent-Nord et Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, sans non plus s’y engager formellement.

«Même si on perd un peu d’expérience (au caucus), c’est l’occasion d’avoir des nouvelles personnes et peut-être des personnes dont le profil démographique est peu représenté à l’Assemblée législative», reconnaît le chef du Parti libéral.

Le nouveau pouvoir qui lui a été accordé pour faire avancer l’égalité des genres s’accompagne cependant d’un certain risque.

Plusieurs hommes ont déjà signalé, officiellement ou en coulisse, leur intention de briguer l’investiture libérale dans certains de ces châteaux forts. M. Gallant court donc le risque de mécontenter ces candidats et leurs partisans en court-circuitant le processus.

«J’ai la possibilité de nommer trois femmes. C’est une possibilité, mais je pense qu’il faut atteindre un équilibre avec la volonté du parti et des associations de circonscription d’avoir un processus de nomination démocratique», mentionne-t-il.

«Nous allons respecter les associations libérales locales, avec la possibilité d’équilibrer les choses s’il le faut avec le pouvoir que m’ont donné les membres du parti de sélectionner trois femmes», indique Brian Gallant.

Même si l’objectif de parité chez les nouveaux candidats et la possibilité de nommer trois candidats sont des pas dans la bonne direction de la part du Parti libéral, il faudra en faire beaucoup plus pour véritablement faire avancer l’égalité des genres en politique, selon Nelly Dennene.

En plus de «repenser le processus de nomination» au sein des partis politiques, il faudra changer la «culture qui prévaut» dans ces partis pour mettre fin notamment aux «attitudes sexistes» qui ont la vie dure, souligne la directrice générale du Regroupement féministe.

L’organisme présentera d’ailleurs à la fin du mois plusieurs initiatives pour l’avancement des femmes en politique et dans la société en général en prévision du scrutin du 24 septembre 2018.