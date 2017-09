La coalition formée par les maires de Moncton, de Saint-Jean et de Fredericton suscite un vif débat

La coalition formée par les maires de Moncton, de Saint-Jean et de Fredericton fait sourciller leurs homologues de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick.

Les premiers édiles des trois grandes villes ont formé le Tri-Cities Mayors Group, pour défendre leur position auprès du gouvernement relativement à des enjeux qui ont une incidence sur les municipalités.

Ce nouveau regroupement fait toutefois réagir le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, qui juge que le front commun ne doit pas englober seulement une partie de la province.

«Nous avons une association des huit cités et ça chatouille un peu lorsque trois membres font bande à part. Nous aurons un meilleur impact pour le lobbying si on inclut les huit cités. Nous reconnaissons que ce sont les trois plus grandes municipalités, mais est-ce qu’elles ont le pouls de toute la province?», glisse-t-il.

«J’ai la croyance que l’union fait la force. Nous pouvons mieux nous épauler en travaillant ensemble. C’est toujours pour le bien de nos citoyens, l’épanouissement de nos communautés et celui du Nouveau-Brunswick. Je maintiens que la province va pouvoir sortir de son marasme, surmonter ses défis lorsque toutes les régions seront fortes. Ce n’est pas seulement trois municipalités qui vont pouvoir tirer l’épingle du jeu», soutient-il.

La pertinence de fonder un quatrième groupe municipal pour faire entendre sa voix à Fredericton est soulevée, avec la présence de l’Association francophone des municipalités, de l’Union des municipalités et de l’Association des cités.

«Nous savons déjà que, par le passé, les trois grandes villes ont saisi l’occasion de rencontrer le premier ministre pour des dossiers communs. Je respecte le fait qu’elles ont des réalités similaires et peuvent vouloir travailler ensemble pour trouver des solutions. La réserve que j’ai est que nous nous retrouvons avec quatre associations pour représenter le monde municipal au Nouveau-Brunswick. Quelle est la valeur ajoutée de cette addition dans le paysage municipal?», interpelle Cyrille Simard, le maire d’Edmundston.

Le doute s’installe sur la raison d’être de l’Association des cités, à deux semaines de son assemblée générale annuelle qui doit se tenir à Bathurst.

«C’est clair qu’il doit y avoir une discussion, avec mes homologues qui ne sont pas à cette table (Tri-Cities Mayors Group), sur notre situation au sein de l’Association des cités et si ça remet en cause l’existence même de l’organisme, indique le maire Simard. Il va falloir se poser la question sur ce qui est utile, ce qui ne l’est pas et s’il y a du ménage à faire.»

Les élus municipaux de Dieppe vont aborder cet aspect lors de leur rencontre lundi. Le maire exprime sa déception et son incompréhension face à l’attitude de ses trois vis-à-vis.

«C’est très décevant de voir ce groupe-là vouloir faire camarade à part du reste de l’équipe. Les discussions que j’ai entendues à date des membres du conseil sont de rallier les trois cités, mais si ce n’est pas possible, il faudra considérer d’autres actions qui restent à déterminer», prévient Yvon Lapierre.

«Ce qui est difficile à comprendre, c’est que le conseiller de Fredericton, (Eric Megarity) est le président de l’Association des cités. Le vice-président, qui devrait lui succéder, est un conseiller de la ville de Moncton (Shawn Crossman). C’est étrange parce que les deux maires (de Fredericton et de Moncton) semblent se foutre carrément de l’association», estime M. Lapierre.

L’Acadie Nouvelle a tenté de savoir comment le maire de Fredericton considère leur alliance dans l’échiquier des cités. Nous n’avons pas obtenu de réponse.

