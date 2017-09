Début des travaux d’élargissement de la route 11 près de Shediac

Les automobilistes devront s'armer de patience et planifier leurs trajets jusqu'au 25 novembre. - Acadie Nouvelle: Anthony Doiron

Les travaux d’élargissement de la route 11 près de Shediac ont débuté, jeudi matin. Les automobilistes devront prendre leur mal en patience jusqu’au 25 novembre.

Un tronçon d’environ deux kilomètres de la route 11 sera fermé à la circulation pendant cette période, soit depuis la bretelle de la sortie 1 en direction de la rue Main de Shediac, jusqu’à l’échangeur de la route 134.

Les automobilistes circulant en direction nord sur les routes 15 et 132 devront emprunter la sortie 2 vers la route 134 et continuer sur une voie de contournement nouvellement construite. Les véhicules circulant vers le sud en direction de Shediac, ou qui veulent poursuivre leur trajet sur la route 15 en direction de l’Île-du-Prince-Édouard, devront tourner à gauche sur la route 134 et utiliser la bretelle de sortie vers la rue Main, qui servira temporairement de voie de contournement à deux sens.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure prévient les usagers de la route de s’attendre à une réduction du nombre de voies, ainsi qu’à des changements à la circulation, car des panneaux de signalisation seront installés afin de détourner le trafic routier au besoin.

Ces travaux font partie d’un projet d’élargissement à quatre voies sur environs 20 km de route à partir du sud de Shediac River jusqu’au sud de la Petite rivière Bouctouche, incluant la construction d’une route de contournement à deux voies et à accès limité de 11km, entre Glenwood et Miramichi.

Les gouvernements fédéral et provincial ont effectué un investissement conjoint de 272 millions $ dans ce projet.