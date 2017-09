Un habitat clé pour des oiseaux de rivage migrateurs est protégé

Conservation de la nature du Canada (CNC) poursuit ses efforts au Nouveau-Brunswick et pour protéger les oiseaux de rivage migrateurs en conservant un habitat clé dans la baie de Fundy. L’organisme à but non lucratif de conservation de terres privées a acquis un important site côtier de 13 hectares (32 acres) à Johnson’s Mills (près de Dorchester).

La réserve de Johnson’s Mills, située dans la partie supérieure de la baie de Fundy, est reconnue comme étant un havre pour de nombreuses espèces d’oiseaux de rivage, en particulier pour le bécasseau semipalmé.

Vers la fin de l’été, des dizaines de milliers de bécasseaux semipalmés s’y reposent et s’y nourrissent à mi-parcours de leur marathon migratoire de l’Arctique à l’Amérique du Sud. Leur survie repose sur la conservation des vasières et des plages de la région, où ils se nourrissent et se reposent avant de repartir pour un vol de trois jours sans escale vers leur territoire d’hivernage.

Conservation de la nature Canada souhaite remercier la famille des défunts Emma et John Johnson d’avoir collaboré à la conservation de la propriété. Celle-ci est constituée de forêt acadienne, de plus de 270 mètres de rivage et de vasières le long de la baie de Fundy et de marais salés d’importance provinciale. La famille Johnson souhaitait voir la propriété protégée à long terme au bénéfice des espèces sauvages.

Au moins 30% de la population mondiale des bécasseaux semipalmés font escale dans la baie de Fundy pendant leur migration vers le Sud. Le pluvier semipalmé, le bécasseau minuscule, le bécasseau à croupion blanc, le pluvier argenté, le tourne-pierre à collier et le bécasseau sanderling comptent parmi les autres oiseaux de rivage fréquemment observés à la réserve de Johnson’s Mills.