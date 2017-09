Hausse de 13 cents du prix de l’essence

- Associated Press

Les automobilistes de la province ont eu une mauvaise surprise, jeudi matin. En raison des dégâts causés par l’ouragan Harvey et la menace de l’ouragan Irma, le prix à la pompe a grimpé de 13,1 cents le litre.

Le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service au Nouveau-Brunswick a atteint 125,5 cents le litre, comparativement à 112,4 cents le litre, la semaine dernière. La dernière fois que le prix de l’essence a dépassé les 125 cents le litre remonte à octobre 2014.

L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, a expliqué au début de la semaine que le prix de l’essence pourrait demeurer élevé jusqu’à ce que les raffineries du Texas se remettent de l’ouragan Harvey.

«Alors que les raffineries du Texas récupèrent de la dévastation des inondations de l’ouragan Harvey, les prix demeureront élevés cette semaine alors qu’une image plus claire se dessine du niveau des dégâts et du redémarrage des raffineries fermées.»

«La réduction du stock de l’essence disponible sur la côte est des États-Unis et la menace grandissante de l’ouragan Irma assureront que le prix de l’essence demeurera élevé et volatile la semaine prochaine – et peut-être tout le mois de septembre.»

À l’échelle nationale, le prix moyen de l’essence a haussé de 6,9 cents le litre depuis la semaine dernière. Il a augmenté de 14,2 cents comparativement à il y a un mois.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01.

Outre le prix de l’essence, le prix du carburant diesel à ultra faible teneur en soufre a haussé de 7 cents le litre, atteignant 118 cents le litre. Le prix du mazout est passé de 95,3 à 102,4 cents le litre, alors que le prix du propane est demeuré stable, à 98,9 cents le litre.