L’ouragan Irma pourrait causer des dommages catastrophiques en Floride

Le plus puissant ouragan jamais vu dans l’océan Atlantique a finalement atteint les îles des Caraïbes, mercredi, le long d’une trajectoire qui l’amenait vers Porto Rico, la République dominicaine, Haïti et Cuba, avant de possiblement atteindre la Floride d’ici le week-end. Pour l’instant, on dénombre au moins un mort.

Irma doit atteindre la République dominicaine et Haïti, jeudi, puis se diriger vers les Bahamas en soirée. L’ouragan devrait s’approcher de Cuba, vendredi.

L’ouragan a balayé Porto Rico, mercredi, avec des pluies diluviennes et des vents destructeurs, laissant près de 900 000 personnes sans électricité alors que les autorités tentent difficilement d’apporter de l’aide aux petites îles des Caraïbes dévastées par la tempête historique.

Selon les Nations unies, quelque 37 millions de personnes pourraient être affectées par Irma.

La Floride s’active en prévision d’un possible choc avec l’ouragan de catégorie 5, directement dans la région de Miami, où les dégâts causés par les vents de près de 300 kilomètres/heure pourraient être catastrophiques.

Pratiquement tous les bâtiments de l’île de Barbuda ont été endommagés lorsque l’œil de l’ouragan est passé presque directement au-dessus, mercredi. Selon ce que le premier ministre d’Antigua et Barbuda Gaston Browne a confié à l’Associated Press, environ 60 pour cent de l’île, soit 1400 personnes, se sont retrouvées sans toit. Après avoir visité les lieux, M. Browne a qualifié la situation de «réellement effroyable».

Il a par ailleurs annoncé qu’un bambin de deux ans avait été tué alors que sa famille tentait de fuir un bâtiment ravagé.

D’importants dommages ont aussi été rapportés à Saint-Martin, une île partagée entre des autorités françaises et néerlandaises (Sint Marten). La France a envoyé en urgence des provisions d’eau et de nourriture. Elle a fait de même à l’île de Saint-Barthélemy, où Irma a arraché des toits et rompu le réseau d’électricité.

L’autorité régionale de la Guadeloupe et des îles voisines rapporte que la caserne de pompiers de Saint-Barthélemy se trouve sous un mètre d’eau et qu’aucun véhicule de secours ne peut en sortir. Le siège du gouvernement de Saint-Martin a été partiellement détruit et l’île est privée d’électricité. La Guadeloupe est elle aussi partiellement privée de courant.

La ministre française des Outre-mer, Annick Girardin, a dit se préparer «au pire» et craindre pour la sécurité de ses compatriotes «qui ont refusé (…) de se déplacer vers des endroits plus sécuritaires».

La marine néerlandaise s’est rendue à Sint Marten et à deux autres îles sous son autorité. Elle a fait mention de dommages étendus, mais d’aucun décès ni personne blessée.

En soirée, l’oeil de l’ouragan se trouvait à 135 kilomètres au nord-nord-ouest de San Juan, à Porto Rico. Il se dirigeait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 26 kilomètres/heure.

Air Transat et Air Canada évacuent leurs clients

Des transporteurs aériens canadiens ont annoncé avoir poursuivi l’évacuation de leurs passagers qui se trouvent dans des pays sur la trajectoire d’Irma.

Air Transat a envoyé dix vols vers Cuba — quatre à Varadero, trois à Santa Clara, deux à Cayo Coco et un à Holguin — pour rapatrier environ 1800 personnes. Mardi soir, l’entreprise avait commencé à rapatrier ses passagers qui se trouvaient en République dominicaine.

De son côté, Air Canada a affirmé mercredi soir qu’il déploierait 24 vols supplémentaires pour ramener ses clients qui sont en République dominicaine, en Floride, à Cuba et dans d’autres pays sur le chemin de l’ouragan.

Deux autres ouragans

Le Centre national des ouragans a d’ailleurs annoncé que deux autres ouragans s’étaient formés dans l’océan Atlantique. José ne représente pas un risque pour la terre ferme en ce moment, mais sa trajectoire pourrait changer. José provoque des vents allant jusqu’à 140 kilomètres/heure et prend de la puissance rapidement.

Une autre tempête tropicale, Katia, s’est rapidement transformée en ouragan dans le golfe du Mexique, près des côtes. Katia amenait des vents de 130 kilomètres/heure et devrait se rapprocher de l’État de Veracruz, jeudi et vendredi.

Seuls quatre autres ouragans (Allen en 1980, Gilbert en 1988, Wilma en 2005 et une tempête qui a frappé les Keys de la Floride en 1935) ont généré des vents aussi puissants que ceux d’Irma. Ces tempêtes ont toutefois frappé dans la mer des Caraïbes et dans le golfe du Mexique, où l’eau est habituellement plus chaude que dans l’Atlantique.