Alors qu’elle tente de mettre en place des mesures d’embellissements, la Ville de Dalhousie est aux prises avec un problème croissant de dépotoirs illégaux sur certains terrains privés et municipaux.

Selon le maire Normand Pelletier, des quantités appréciables d’ordures ont récemment été retrouvées sur quelques sites, notamment près de la marina, à l’arrière de la caserne de pompiers, au bout du chemin Sunset ainsi que près de l’ancienne coop à Darlington.

La popularité de cette pratique a amené le conseil municipal à publier une note invitant les citoyens à être aux aguets et à signaler tout comportement suspect.

«Ce n’est pas quelque chose de nouveau. Chaque année on trouve des déchets ici et là. Mais là, ça semble prendre de l’ampleur et on veut que ça cesse», exprime le maire, invitant les citoyens à dénoncer les contrevenants.

«C’est une question de gros bon sens. Non seulement c’est mauvais pour l’environnement, mais c’est aussi esthétiquement laid en plus de coûter de l’argent pour enlever tout ça», poursuit M. Pelletier.

Plusieurs des matériaux retrouvés seraient notamment des déchets de construction, une situation qui irrite encore davantage le conseil.

«C’est tout à fait inconcevable que des entrepreneurs jettent ainsi dans la nature leurs déchets. Ce n’est pas plus acceptable pour un particulier, faut bien se comprendre, mais je m’attends à mieux de la part de professionnels, surtout qu’on a des stations de transferts dans la région afin de traiter ces matières. On pollue pour sauver un peu d’argent, c’est écoeurant», s’indigne M. Pelletier.

Ce dernier entend d’ailleurs étudier la possibilité de recourir à un arrêté municipal pour obliger les détenteurs de permis de construction sur son territoire d’utiliser un centre de transfert autorisé pour la gestion de leurs déchets.

«Ça garantirait à tout le moins que ces déchets se retrouvent dans un environnement contrôlé – soit à la station de transfert ou encore un site comme LCL Excavation – et non on ne sait où dans la nature», exprime M. Pelletier.

Selon la loi, tout particulier reconnu coupable de dépôt illégal de déchets est passible d’une amende allant de 500$ à 50 000$. Ce montant commence à 1000$ et grimpe jusqu’à 1 000 000$ pour les entreprises.