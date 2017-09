Hôpital régional Chaleur: le syndicat satisfait du plan d’action

Si des employés se sentent incompris, à la suite de l’enquête sur les actes d’intimidation dont ils se disaient victimes dans le service de soins longue durée de l’Hôpital régional Chaleur, le Syndicat de la fonction publique se montre satisfait du plan d’action établi par le Réseau de santé Vitalité.

En mars, des salariés ont levé le voile sur le climat de terreur qui régnait dans l’unité de soins prolongés, de manière anonyme.

Ils évoquaient des actes d’intimidation et de harcèlement au quotidien, au point que les départs et les congés de maladie se multipliaient.

Face au séisme provoqué, le Réseau de santé Vitalité, qui avait déjà commencé une enquête à l’interne, a mandaté un expert indépendant pour dresser le portrait de la situation.

Celui-ci a confirmé que l’ambiance au quatrième étage ouest était malsaine, alors que des remarques et des comportements déplacés y avaient cours et étaient tolérés.

À l’issue du rapport, la haute direction de Vitalité a commencé à agir pour assainir le climat.

Ceux qui se sont plaints restent toutefois sur leur faim. Ils auraient notamment voulu que tous les gestionnaires du service soient poussés vers la sortie, pour recommencer à neuf.

«Ils n’ont pas été pris au sérieux ni par l’enquêteur ni par Vitalité qui a mis sa tête dans le sable en prenant seulement sa parole. Vitalité dit que c’est tolérance zéro pour l’intimidation, mais le problème n’a été réglé qu’à moitié. Il aurait fallu changer complètement la gestion, comme une équipe de hockey où tu changes l’entraîneur. Ce qui a été fait est trop peu pour l’ampleur du problème. Ils ont perdu confiance dans le système», rapporte un membre du personnel qui dit parler au nom d’une vingtaine de collègues.

«Il y a en a plusieurs qui sont déçus du rapport et se cherchent un autre emploi. On nous dit que nous n’avons pas la bonne approche (avec les patients). J’ai travaillé au quatrième ouest pendant plusieurs années et je peux assurer que les employés ont tous la bonne approche, mais avec le manque de personnel sur le plancher, nous faisons ce que nous pouvons», explique un autre.

Rencontre avec les employés

La haute direction de Vitalité a rencontré cette semaine les employés du service, pour leur faire part des actions qu’elle entreprend pour rétablir un milieu de travail stimulant.

«Je salue le courage des membres qui ont rencontré l’enquêteur pour partager leurs préoccupations, ce qu’ils ont vécu et ce dont ils ont été témoins. Dans la présentation de Vitalité, nous notons un changement de cap. D’ailleurs, des personnes avec des responsabilités ont été affectées dans d’autres services. Il y a du nouveau monde qui va arriver pour encadrer les employés, les soutenir dans leurs démarches, les accompagner dans leurs interventions», souligne Robert Le Moignan, le représentant syndical responsable du dossier.

«Le but est qu’ils se sentent appréciés, compris et ressentent qu’ils peuvent appliquer leurs compétences professionnelles. Avant, nous avions des employés qui se sentaient jugés, surveillés et dévalorisés. Quand c’est ainsi, ça mine la perception qu’on a de soi et ça ne favorise pas un esprit d’équipe, qui a pour but d’offrir un service de qualité aux patients. Ça créait une méfiance, une résistance et ce climat de travail au quatrième ouest», fait-il remarquer.

M. Le Moignan croit que l’unité de longue durée va retrouver ses lettres de noblesse d’antan, elle qui était reconnue comme le service le plus performant pour sa qualité de soins.

«Je lève mon chapeau au président-directeur général de Vitalité pour son plan d’action et aussi pour sa transparence. Lorsqu’on lit le rapport, la gestion a une responsabilité là-dedans. Les employés aussi. On n’est pas là pour punir quelqu’un, mais nous voulons que les gens changent, s’accomplissent et s’épanouissent dans leur milieu de travail, parce que ce sera bénéfique pour le patient.»

Le syndicat prône un examen annuel du climat de travail au quatrième ouest et non pas seulement deux ans de suivis formels, comme il est recommandé. Il estime également qu’il serait de bon ton de vérifier si les autres services du centre hospitalier ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes.