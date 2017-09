Une femme arrêtée, un homme recherché

Une femme de Berwick en Nouvelle-Écosse, a été arrêtée à la suite d’un incident survenu à Sackville.

Jeudi, vers 1 h, des policiers de la GRC se sont rendus sur la rue Weldon, où un coup de feu avait été tiré. Personne n’a été blessé.

Alyssa Margaret Kelly a été arrêtée quelques heures plus tard à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Elle a été mise en garde à vue et comparaîtra en cour à Moncton vendredi. Elle fait face à des accusations pour complicité après usage négligent d’une arme à feu et pour possession d’une arme prohibée.

Un mandat d’arrestation a été lancé contre Morris James Lanceleve, âgé de 33 ans, un homme sans domicile fixe.

L’enquête se poursuit.

Quiconque a de l’information à cet égard est prié de communiquer avec la GRC au 506-364-5023.