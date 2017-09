Gestion du transport scolaire: la suite logicielle BusPlanner fait son apparition

Le ministère de l’Éducation s’équipe d’une plateforme de gestion du transport scolaire, avec un volet qui alerte les parents des retards d’autobus et des fermetures d’écoles. Cependant, seul un district, anglophone, l’a déjà intégré dans son organisation.

Il s’agit de la suite logicielle BusPlanner, qui vise à remplacer les systèmes de gestion des transports au moyen de ce programme uniforme pour toute la province.

«Le nouveau système est capable d’intégrer des fonctionnalités modernes telles que la cartographie et l’intégration GPS», détaille Danielle Elliott, porte-parole du ministère de l’Éducation.

«La motivation pour changer le système vient du désir de promouvoir la facilité d’utilisation pour l’équipe de gestion du transport du district, la facilité de compilation des rapports statistiques, de meilleures fonctionnalités pour les élèves et les parents, l’amélioration des horaires du transport scolaire et la possibilité du partage d’information sur les circuits de transport scolaire avec d’autres ministères», a-t-elle expliqué dans un courriel à l’Acadie Nouvelle.

C’est la compagnie ontarienne Georef Systems, qui a fourni cet ensemble de programmes informatiques. Il comprend un logiciel de planification pour les circuits d’autobus, un site Web pour le district, les écoles et les chauffeurs, et un autre pour les parents et les élèves.

En inscrivant leurs coordonnées ainsi que l’école et l’autobus que fréquentent leurs enfants, les parents pourront être informés par courriel de changements imprévus quant à l’heure de circulation ou encore lors de la fermeture de l’établissement en raison des conditions météorologiques par exemple.

Le District scolaire francophone Sud utilise certains éléments pour cette rentrée, comme le volet de délimitations des écoles par carte ou encore l’éligibilité d’un élève pour le service d’autobus. Un portail administratif est aussi disponible.

«Nous n’écartons pas la possibilité d’adopter d’autres fonctionnalités de la plate-forme l’an prochain, notamment les alertes en lien avec les retards des autobus et les fermetures d’écoles», nous a indiqué Ghislaine Arsenault, la coordonnatrice des relations stratégiques au sein de l’organisation scolaire.

Le District scolaire francophone Nord-Est n’a pas encore introduit BusPlanner, ni son pendant du Nord-Ouest.

Le ministère de l’Éducation nous a précisé que le portail à l’attention des parents est pour l’instant à l’essai seulement dans le District scolaire anglophone Sud.