L’ouragan Irma se dirige vers Cuba et la Floride

L’ouragan Irma poursuit sa trajectoire destructrice dans les Caraïbes.

La tempête, qui a déjà fait 16 morts, a perdu un peu de vigueur vendredi, devenant un ouragan de catégorie 4.

Irma a commencé à frapper les îles Turques et Caïques où l’ampleur de la dévastation n’est pas encore connue.

Les résidants établis le long des côtes de ce territoire britannique avaient été invités à se réfugier en hauteur, alors que les ondes de tempêtes et les vagues pourraient faire monter le niveau des eaux jusqu’à six mètres au-delà de la marée normale.

Pendant ce temps, Cuba a évacué les touristes des stations balnéaires, alors que la tempête continue de faire rage.

Irma pourrait faire des ravages en fin de semaine dans le sud de la Floride. Plus d’un demi-million de citoyens du comté de Miami-Dade ont reçu l’ordre d’évacuer leur domicile.

Le Centre national des ouragans prévoit que l’onde de tempête pourrait être accompagnée d’énormes vagues destructrices.

Le président des États-Unis Donald Trump s’est tourné vers Twitter, vendredi, pour demander à la population de se mettre en sécurité. « L’ouragan Irma a des proportions épiques, peut-être les plus grosses que nous ayons observées. Soyez prudents et sortez de son chemin, si possible », a-t-il écrit.

M. Trump a ajouté que le gouvernement fédéral était prêt: « Notre incroyable Garde côtière américaine a sauvé plus de 15 000 vies la semaine dernière avec Harvey. Irma pourrait être encore plus puissante. Nous aimons notre Garde côtière! »

Certains analystes ont prédit que les ravages économiques que pourrait faire Irma sur l’État pourraient être encore plus élevés que ceux du passage de Harvey au Texas, la semaine dernière. Les cinq anciens présidents des États-Unis toujours vivants ont uni leur voix pour faire appel aux dons pour aider la reconstruction après Harvey, et ils ont décidé d’élargir cet appel pour aider les victimes d’Irma également.

L’appel à aider « Nos amis au Texas » a été lancé avec un message publicitaire diffusé pendant le match d’ouverture de la NFL, jeudi soir, mais un deuxième message sur les victimes des deux ouragans sera présenté à compter de ce week-end.

Par ailleurs, en matinée, vendredi, le ministre français de l’Intérieur, Gérard Collomb, a indiqué que l’ouragan Irma a fait au moins neuf morts, sept disparus et 112 blessés sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, dans les Antilles françaises. Il a de plus demandé aux résidants côtiers de se mettre à l’abri, alors qu’une nouvelle tempête approche.

M. Collomb a ajouté que le bilan pourrait s’alourdir davantage au fur et à mesure que les secouristes approfondissent leurs recherches dans la région.

La France dépêchera des forces de sécurité et des secouristes sur les îles avant le passage de l’ouragan Jose, samedi soir. M. Collomb précise que la priorité sera de « sauver la population et ramener l’ordre », après que du pillage eut été répertorié dans certains secteurs.