Un monument à la mémoire des victimes de l’écrasement de Flatlands

Des paramédicaux du Restigouche tentent actuellement de recueillir des fonds afin d’ériger un monument à la mémoire des victimes de l’accident d’hélicoptère survenu à Flatlands en septembre 2016.

Il y a un an, un petit hélicoptère de marque Bell 206B avec trois passagers à son bord entrait en collision avec les lignes électriques surplombant la rivière Restigouche à la hauteur de Flatlands. À la suite de cet impact, l’appareil a piqué du nez et s’est abîmé dans l’eau, faisant deux victimes, Frédérick Décostes (le pilote) ainsi que l’ex-hockeyeur/chansonnier/humoriste, Bob Bissonnette. Seul le troisième passager, qui dormait alors à l’arrière, Michel Laplante – co-propriétaire des Capitales de Québec (une équipe de baseball) – a survécu à cet écrasement et n’en a gardé que très peu de séquelles physiques.

Pompier bénévole au sein de la brigade de Campbellton, Benji Pitre est l’instigateur du projet de monument commémoratif. Il aimerait que soit érigé dans ce secteur un mémorial semblable à celui installé à Eel River Crossing soulignant l’écrasement d’avion du 20 octobre1996 qui avait alors coûté la vie à huit passagers.

«Je ne cherche pas à faire quelque chose de gros, mais je crois que ce serait bien qu’on se souvienne de ce triste événement. Ce serait une façon de souligner le travail des premiers répondants de la région, mais surtout une façon de permettre aux familles des personnes impliquées de faire leur deuil», confie-t-il.

Bien que l’incident se soit produit à Flatlands, il croit que le monument pourrait être installé dans un endroit sécuritaire, plus précisément au belvédère des rochers Morrissey à Tide Head.

«L’endroit où s’est produit l’incident n’est pas très accessible. Si on met quelque chose près du chemin, il faudrait alors que les gens se stationnent sur le bord de la route. On ne veut pas mettre quelque chose en place qui finirait par nuire à la sécurité des gens», explique-t-il, soulignant que le belvédère est déjà fréquenté et possède des places de stationnement.

Pourquoi un monument commémoratif pour cet incident en particulier alors qu’il s’en produit régulièrement d’autres dans la région?

C’est une question souvent soulevée auprès de M. Pitre, conscient que son action pourrait ouvrir la porte à d’autres demandes similaires.

«Les victimes de cet accident-ci ne sont pas plus importantes qu’un accident mortel de la route. On ne fait pas cela en fonction de leur notoriété. Cela dit, il faut tenir compte du contexte de l’écrasement, de sa particularité et de son ampleur», explique-t-il.

«L’écrasement a marqué toute la région et particulièrement ceux qui sont intervenus. Il a nolisé des effectifs de nombreuses communautés, des pompiers des ambulanciers, des policiers, etc. On a même eu l’aide de collègues du Québec puisque l’écrasement est survenu sur la frontière. Tout le monde a mis du sien», note-t-il, rappelant que la région entière a également été plongée dans le noir pendant des heures à la suite de l’impact.

«C’est loin d’être un accident conventionnel», exprime-t-il.

Et dans tout cela il y a, bien entendu, toute la médiatisation qui s’en est suivi en raison de la célébrité de ses occupants qui joue également un certain rôle, car la nouvelle a été reprise d’un océan à l’autre.

Une demande officielle d’appui financier a été envoyée aux différentes municipalités impliquées.

Enquête toujours en cours

Déclenchée dans les heures qui ont suivi l’écrasement, l’enquête du Bureau de la Sécurité dans les Transports (BST) n’est toujours pas complétée à ce jour et aucune date n’a encore été prévue pour la publication du rapport.

«Une enquête prend aux alentours d’un an à être complétée et ce n’est pas hors du commun que ça se prolonge au-delà de ce délai», explique un porte-parole du BST, notant que l’inverse est aussi plausible.

«Ce peut effectivement être plus court, car chaque cas est différent. Il faut considérer la complexité de l’enquête, la charge de travail des enquêteurs, etc. Mais l’important, c’est de donner le temps nécessaire aux enquêteurs de bien approfondir leur dossier», ajoute-t-il.