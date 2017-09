Un périple de 8000 kilomètres en kayak

Il y a parfois dans la vie des personnages inspirants que nous croisons au hasard qui changent notre façon de voir le monde. Rich Brand, un kayakiste de Denver, au Colorado, veut inspirer les autres à se fixer des objectifs et de les dépasser, un coup de pagaie à la fois.

L’Américain âgé de 41 ans a entrepris en 2016 le plus important voyage de sa vie. Il compte parcourir la moitié du continent nord-américain en kayak, un périple d’environ 8000 kilomètres

Il est présentement dans la Péninsule acadienne. Après quelques jours à Val-Comeau, dans la Municipalité régionale de Tracadie, il doit se rendre à Shippagan avant de poursuivre son trajet vers la Gaspésie et d’entamer la remontée du fleuve Saint-Laurent. Il espère se rendre à Montréal d’ici la fin octobre.

Il a réalisé la première étape de son voyage épique en 2016 en se rendant de la Nouvelle-Orléans à Portland, au Maine. Il amorcera la troisième et dernière étape en 2018 en traversant les Grands Lacs et en descendant le mythique fleuve Mississippi pour terminer son périple à la Nouvelle-Orléans, là où tout a commencé.

Au cours de son voyage, il s’est arrêté dans plusieurs différentes communautés afin de donner des conférences sur la motivation dans les écoles.

«J’essaie d’être la personne que j’aurais voulu être à 20 ans, alors je vais parler aux jeunes dans les écoles. Je leur parle de l’importance de découvrir leurs passions et de réaliser leurs rêves pour qu’ils accomplissent de belles choses dans leur vie. Je trouve qu’il n’y a plus beaucoup de modèles positifs pour les jeunes de nos jours, alors j’ai décidé d’en être un. Il y a quelqu’un qui m’a dit que je ne serais pas capable de faire ce que je fais, mais me voici à Val-Comeau.»

Lorsque l’aventurier s’arrête à un nouvel endroit, il en profite pour rencontrer des gens de la communauté afin de mieux comprendre les modes de vie locaux.

Le parcours que compte suivre Rich Brand. – Gracieuseté Le kayakiste Rich Brand a eu l’occasion de visiter un vivier à homard exploité par l’entreprise les Pêcheries de Chez-Nous à Val-Comeau. – Gracieuseté

M. Brand n’en est pas à sa première expérience avec la culture acadienne. Il y a quelques semaines, il a passé quelques jours avec des Acadiens de la région de la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse.

«Je n’ai pas de regrets, mais j’aurais aimé ça commencer tout ça quand j’étais jeune. On ne se rend pas compte qu’il y a tellement de choses différentes à découvrir», dit-il.

À Val-Comeau, il a fait la rencontre de nombreuses personnes de l’endroit. Une rencontre fortuite lui a permis d’établir son camp chez Roger Basque, résidant de Val-Comeau et gestionnaire du quai local.

«Je me suis dit que si j’arrivais quelque part, j’aimerais bien que quelqu’un m’offre un endroit où rester. Je l’ai invité à venir camper derrière chez nous, à l’abri du vent. Il voulait décoller à matin, mais je lui ai dit non, parce que le vent est trop fort. Tu t’en iras demain», raconte M.Basque.

Rich Brand est parti à l’aventure après avoir dirigé une entreprise de photographie et de conception graphique pendant plusieurs années au Colorado.

Loin d’être un kayakiste expérimenté au départ, il a navigué sur la côte du Pacifique en 2015 en se rendant de Seattle à San Diego. Il a également descendu en kayak le fleuve Mississippi.

«Il n’y a pas grand-chose que tu peux faire pour te préparer pour un grand voyage en kayak. Bien sûr, tu peux te rendre au gym pour avoir la force physique, mais c’est la partie facile. Le plus difficile, c’est le jeu mental, le fait d’être isolé et seul sur la mer pendant plusieurs heures.»

«On se sent bien petit face aux forces de la nature, comme le fait d’avoir une baleine qui passe tout près ou un phoque qui suit mon embarcation. J’adore ça. La nature est extraordinaire et tellement belle. Il y a tellement de plages et de petites villes que les gens n’ont pas l’occasion de découvrir. Moi, je vois tout!»

Il est possible de suivre de près l’aventure de Rich Brand en temps réel sur son site internet www.capturedheartbeats.com.