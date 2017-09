La région Chaleur a connu un été «très très occupé»

Même si toutes les données de la saison touristique n’ont pas encore été compilées, la région Chaleur semble avoir tiré son épingle du jeu durant la saison estivale.

Le taux d’occupation dans les hébergements touristiques de Bathurst s’est élevé à 52% de janvier à juin, sensiblement identique à la moyenne provinciale de 51%. Il est vrai que la crise du verglas qui a sévi dans la Péninsule acadienne a influencé les statistiques au début de l’année, alors que les sinistrés trouvaient refuge dans les hôtels de la région voisine.

Les chiffres ne sont pas encore disponibles pour juillet et août, mais en mai et juin, le taux d’occupation atteignait respectivement 59% et 67% à Bathurst, quand la moyenne dans la province était de 56% et 64%. Il s’agit d’une hausse assez marquante pour la région par rapport à l’an dernier, où pour les nuitées louées représentaient 45% en mai et 52% en juin.

«Pour 2017, les hébergeurs trouvaient ça très lent au début juillet. Ça a pris de l’ampleur à partir de la deuxième semaine de ce mois-là jusqu’à la fin août», a indiqué Isabelle Morrier, la directrice d’Événements Bathurst-Chaleur dont l’organisme représente six centres d’hébergement.

Les aventures de la mer l’Acadien a enregistré la meilleure saison de son histoire. Cette entreprise propose trois excursions quotidiennes pour la pêche au maquereau.

«Du 10 juillet au 4 septembre, nous avons eu 118 sorties. C’est un record pour nous. Ça a été très bon jusqu’à la dernière journée. L’été était exceptionnel parce qu’il a fait beau tout le temps. J’ai juste dû annuler deux ou trois sorties à cause de la mauvaise température. Les années d’avant, nous ne dépassions jamais 100 sorties. Ça tournait autour de 80 à 90», explique le capitaine Charles Roy.

«La fin de la saison m’a surpris parce qu’après le 15 août, ça diminue habituellement. Les touristes s’en vont. Les gens se préparent pour la rentrée. Cette année, c’était solide jusqu’au début septembre», affirme-t-il.

Celui qui gère aussi un hôtel est très satisfait de la fréquentation dans son établissement.

«Je dirais que c’est ma meilleure année depuis l’ouverture (2002), avec le plus de jours où nous étions complets. Il a plu quasiment tout le temps au Québec, donc les Québécois sont venus ici», note M. Roy.

Le parc Atlas à Pointe-Verte a eu son lot de visiteurs aussi, de quoi rassurer la direction du Centre des jeunes de Bathurst qui a pris les rênes du site récréotouristique cette année.

«Ça a été très très occupé pour la pêche et le pédalo. Nous avons eu du monde de Vancouver, de Los Angeles, beaucoup du Québec évidemment, et de l’Ontario. Sur l’autoroute, il y a une enseigne provinciale pour l’information touristique au parc. Beaucoup sont donc rentrés pour avoir de l’information sur la région et ils ont été surpris de découvrir notre petit bijou, le lac. Je ne pense pas que le parc était planifié dans leur voyage. Nous avons eu de très belles remarques de leur part», se réjouit Josh Ouellette, le président du Centre des jeunes.

Les dirigeants ont pédalé pendant l’été, mais ça en valait la peine puisqu’ils ont pu garder la tête hors de l’eau.

«Financièrement, le parc est viable pour nous. C’était une de mes préoccupations. Maintenant, nous devons planifier pour le faire connaître à l’échelle nationale et même internationale», avance M. Ouellette.

La région Chaleur s’est dotée d’un office de tourisme depuis février, chapeauté par la Commission des services régionaux.