Saison touristique estivale de rêve pour les commerçants

Pour attirer les visiteurs, des ateliers d’initiations et de démonstrations interactives sont mis en place au Village historique acadien de Bertrand. Les participants ne sont plus de simples spectateurs et ça leur plaît. - Gracieuseté

«Au-delà de nos espérances», «d’énormes retombées», «exceptionnel», «nette augmentation par rapport à l’année dernière»… Les superlatifs ne manquent pas dans la bouche de nos interlocuteurs pour qualifier la saison estivale touristique qui joue les prolongations ce mois-ci, avec la venue de visiteurs européens.

La province a été prisée par les vacanciers, cet été. Les Québécois ont été présents, tout comme les étrangers. Fait marquant de cette année, les Néo-Brunswickois eux-mêmes sont restés dans les alentours pour (re)découvrir leur coin de pays.

En mai, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture avait lancé une campagne de publicité les visant particulièrement. Elle avait pour slogan: «L’évasion si près de chez vous». Des affiches sont encore visibles sur des panneaux plantés en bordure des routes et des chemins.

Les acteurs de l’industrie ont le sourire. C’est encore plus vrai dans le Nord-Est.

«Selon les données que nous avons eues, nous observons une hausse de 15 à 20% d’achalandage, de la mi-juin à la mi-septembre, dans les structures d’hébergement et lors des différents événements proposés», indique Réaldine Robichaud.

La directrice de l’Office de tourisme de la Péninsule acadienne (l’OTPA) impute ce bond à une riche programmation.

«Entre le FestiVin à Caraquet début juin et l’OktoberFest des Acadiens à Bertrand début septembre, on a 23 festivals et autres grands rendez-vous dans la région. Ça n’arrête pas! Ça donne une image dynamique et vibrante de la Péninsule.»

L’offre s’est étoffée de nouvelles manifestations vouées à se répéter. Notons par exemple le Rendez-vous de la fierté Acadie Love, mi-juillet à Caraquet, ou le Festival des spiritueux et des fruits de mer, fin juillet à Grande-Anse.

«Chaque événement a trouvé sa niche. Aucun ne se concurrence ou ne se fait défaut», estime Réaldine Robichaud.

Les sites touristiques ont bien profité de la tendance. Au Village historique acadien (VHA) de Bertrand, les responsables affirment avoir connu «une saison exceptionnelle».

«Comparé à 2016, l’augmentation de la fréquentation est de 7%», renseigne Mylène Dugas, l’agente des relations publiques.

Et ce n’est pas fini! De nouveaux records pourraient être prochainement établis.

«Les 16 et 17 septembre, nous avons notre traditionnelle foire agricole, qui est un grand moment. Elle attire beaucoup de monde. Et nous misons aussi sur les célébrations de l’Halloween. Cette année, les 20 et 21 octobre, nous proposerons une nouvelle animation, La Terreur, destinée aux 13 ans et plus. On est en train de la préparer, ça va être vraiment épeurant», promet Mylène Dugas.

L’équipe administrative du village constate également que les résidants de la Péninsule se sont réapproprié le site. Les pass de saison se sont vendus en masse.

«Ce sont les locaux qui en achètent une pour revenir plusieurs fois. Nous avons des familles, mais pas seulement. Des jeunes dans la vingtaine et dans la trentaine s’en sont procuré une.»

Comment le VHA a-t-il réussi son tour de force de séduire une clientèle jugée volage par les professionnels?

«Nous nous sommes ajustés à la demande. Nos visiteurs refusent d’être de simples spectateurs. Ils veulent participer. À travers nos différents ateliers, nous leur donnons la possibilité de vivre une expérience», répond l’agente des relations publiques.

L’Aquarium et centre marin du Nouveau-Brunswick, à Shippagan, a fait le même pari. Cet été, à raison de quatre jours par semaine, l’artiste multidisciplinaire Donat Lacroix se glissait dans la peau d’un gardien de phare de l’ancien temps pour raconter et interpréter diverses histoires.

Une activité biologiste d’un jour pour les enfants était aussi inaugurée. Résultat: 3 à 4% de personnes accueillies en plus.

«Nous dépasserons le cap des 30 000 entrées cette saison», informe le coordonnateur, Laurent Robichaud.

Même dans le secteur privé, les affaires ont été fructueuses. En début de mois, le copropriétaire de la Distillerie Fils du Roy à Petit-Paquetville, Sébastien Roy, nous confiait avoir dû gérer jusqu’à 250 personnes par jour dans son entreprise. Du jamais vu!

Ce qui a occasionné quelques problèmes de circulation et de stationnement le long du chemin Principal. Katie Savoie ne savait pas à quoi s’attendre pour sa première saison estivale. Cette Acadienne d’adoption a repris le gîte Le Château d’Acadie, à Tracadie, il y a un an.

«J’ai été très occupée. J’ai affiché complet de la mi-juillet à la fin-août. Ça continue. Même encore maintenant, il y a des jours où je n’ai plus une chambre de libre.»

Le camping de Lamèque n’a pas désempli lui non plus. Que ce soit pour de longs ou de brefs séjours, les 80 emplacements ont tous été réservés. Rien d’anormal à cela, il en est ainsi tous les étés.

«Ce qui nous a surpris, c’est la demande. On a dû refuser beaucoup de monde», confie Adrien Noël, le propriétaire.

Si juin laisse une saveur pluvieuse dans les esprits de celles et ceux qui étaient dans la Péninsule acadienne ce mois-ci, juillet et août ont été chauds et ensoleillés.

«La météo nous a aidés cette année», reconnaît M. Noël.

Les acteurs de l’industrie touristique ont conscience que l’effet 150e a joué un rôle déterminant dans les choix de destination de vacances.

Ce bilan favorable se renouvellera-t-il l’été prochain? Il faudra compter sans l’engouement Canada en fête et surveiller où partiront les Néo-Brunswickois. S’évaderont-ils à nouveau dans la province ou auront-ils des envies d’ailleurs?

Une place de choix dans les médias

Le Nouveau-Brunswick et notamment la Péninsule acadienne ont occupé une place de choix dans les journaux, magazines, émissions radio et télé et sur le web, ces derniers mois.

«De janvier à aujourd’hui, c’est notre plus grande année en terme de couverture médiatique», assure André Leclair de l’Office de tourisme de la Péninsule acadienne.

En avril, le Nord-Est était présenté dans les publications québécoises Coup de pouce et Châtelaine. Des membres de l’équipe du programme de TVA, Salut, bonjour!, sont venus tourner des capsules vidéo.

Une célèbre animatrice de Rythme FM a réalisé, sur place, des reportages. Des blogueurs influents ont consacré des carnets de voyage élogieux à la Péninsule.

«Ça nous donne une visibilité et une publicité qu’on n’aurait pas les moyens de s’offrir, voire qui n’a pas de prix», déclare la directrice de l’OTPA, Réaldine Robichaud.