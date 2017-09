Ouragan Irma: la Floride se prépare au pire

Le Centre national américain des ouragans prévient qu’il devient de plus en plus certain que l’oeil du puissant ouragan Irma va balayer les Keys, le sud-ouest de la Floride et la région de Tampa dimanche matin, mais que tout l’État va subir les effets de la tempête.

Sa trajectoire semble avoir dévié, alors qu’on l’attendait sur la côte-est, près de Miami, c’est maintenant la côte ouest de l’État qui pourrait être la plus touchée, de même que les Keys.

Le maire de Miami Dade, Carlos Gimenez, prévient cependant ses concitoyens de continuer de respecter toutes les mesures de sécurité, puisque l’ouragan demeure imprévisible.

D’après le météorologiste et porte-parole Dennis Feltgen, Miami ne devrait pas se retrouver dans le coeur de l’ouragan, mais va tout de même vivre des conditions très dangereuses et menaçantes pour la survie des gens sur place.

L’ouragan rétrogradé en catégorie 4 a durement frappé Cuba, samedi, avec des vents dont la vitesse soutenue atteignait 215 km/h. On s’attend à ce que la tempête reprenne encore plus de vigueur avant de rejoindre la Floride. Irma se trouverait à environ 365 kilomètres de Miami.

Plus du quart de la population de la Floride est touchée par un ordre d’évacuation, soit 5 millions et demi de personnes.

Plusieurs résidents refusent de quitter leurs demeures. C’est le cas pour de nombreux citoyens qui habitent dans des maisons mobiles ou des roulottes. A Miami, des policiers à bord de leurs véhicules de patrouille circulent dans les parcs de maisons mobiles et exhortent les résidents à respecter l’ordre d’évacuation et à ne pas risquer leur vie.

De leur coté, les ressortissants canadiens qui se trouvent en Floride peuvent compter sur l’aide du gouvernement canadien. C’est ce qu’a assuré vendredi le premier ministre Justin Trudeau, précisant que les autorités canadiennes sont mobilisées pour leur venir en aide.

Irma a fait au moins 22 morts dans les Caraïbes, et provoqué des dégâts majeurs, notamment sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthelemy. Ils dépasseraient les 1,5 milliard de dollars.

Plus d’un millier de militaires et civils ont été déployés dans ces deux îles pour les opérations de secours, de nettoyage et de reconstruction.

De leur coté, Haïti, la République dominicaine et Porto Rico ont été relativement épargnés.