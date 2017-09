Besoin «criant» de psychologues dans les écoles

Les écoles de langue française de la province n’ont pas assez de psychologues pour subvenir adéquatement aux besoins des élèves. C’est le constat de la présidente de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB).

Lucie Martin parle d’une situation «pressante», voire «de plus en plus criante».

«Nous n’avons pas juste besoin de psychologues, mais aussi d’orthophonistes, d’orthopédagogues, d’enseignantes ressources, de travailleurs sociaux… ces gens sont essentiels au maintien d’un environnement d’apprentissage sain pour l’inclusion scolaire des élèves.»

La femme s’appuie sur le rapport MacKay sur l’inclusion scolaire, publié en 2006.

Fruit de neuf mois de consultations de 2004 à 2005, l’étude a été commandée par le gouvernement provincial dans le but d’établir un plan stratégique de 10 ans favorisant la réussite des apprenants. Les quelque 380 pages font état de 95 recommandations, dont l’implémentation de certains ratios de spécialistes par élèves.

L’auteur, Wayne MacKay, a interviewé plus de 700 intervenants du milieu scolaire des quatre coins de la province pour en venir à ses conclusions.

Les besoins en psychologues scolaires ont été établis à 1 pour 1000 élèves, celui des orthophonistes scolaires à 1 pour 2000 élèves et celui des travailleurs sociaux scolaires à 1 pour 3000 élèves.

L’Acadie Nouvelle a consulté les données les plus récentes du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour les comparer aux recommandations émises dans ce rapport déposé durant l’hiver 2006. Onze ans plus tard, il y a encore loin de la coupe aux lèvres quant à certains ratios.

Pour 28 920 élèves inscrits au total en 2016-2017, les districts scolaires francophones (DSF) se partageaient 19 psychologues (ratio de 1:1522), 21 travailleurs sociaux (1:1377) et 27 orthophonistes (ratio de 1:1071).

Le DSF Nord-Ouest possède le plus faible ratio de psychologue par enfant, soit 1 sur 2668.

Le nombre d’orthophonistes et de travailleurs sociaux est toutefois bien au-delà du ratio recommandé dans tous les DSF. Ils sont deux fois plus au DSF Sud (1:1082 et 1:1563) et plus du triple sans le cas des DSF Nord-Est (1:1190 et 1:1190) et Nord-Ouest (1:889 et 1:1334).

La situation est toutefois plus alarmante du côté anglophone, particulièrement au District scolaire anglophone (DSA) Sud.

Pour 68 922 élèves au total, seulement 20 psychologues sont disponibles (ratio de 1:3446). Au DSA Sud, ils sont 4 pour 22 969 élèves, soit un ratio de 1:5742. Le nombre de travailleurs sociaux est tout aussi bas; ils ne sont que 5 (ratio de 1:4594)

Curieusement, le ratio d’orthophonistes dépasse largement le nombre suggéré par le rapport MacKay, tant du côté anglophone que francophone. Ce ne serait toutefois pas assez, aux dires de Lucie Martin.

Quant aux psychologues scolaires, s’agit-il d’un manque de ressources financières ou d’une pénurie de main-d’œuvre? La réponse n’est pas claire pour la présidente, mais elle maintient son souhait de voir l’embauche de davantage de personnel de soutien dans les établissements scolaires francophones.

«Ce sont nos membres qui nous le dise, même les directions de nos écoles le cri haut et fort. On en a besoin.»

Des pourparlers ont présentement lieu avec le gouvernement provincial à cet effet. Lucie Martin sent une ouverture de la part du ministre Serge Roussel à discuter de la situation.

«C’est encourageant. On reconnait qu’on a des défis, mais la solution c’est de trouver comment on peut s’organiser pour améliorer la situation.

L’AEFNB a pour mission de représenter les intérêts de la profession enseignante dans la province. Elle compte plus de 3000 membres.

Le ministère lance la balle aux districts scolaires

L’Acadie Nouvelle a tenté d’en savoir plus sur les stratégies d’embauche et les ratios de personnels de soutien en place au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, mais on nous a invités à en discuter directement avec les districts.

«Ce sont eux qui sont responsables du recrutement de personnel», a indiqué Kelly Cormier, par courriel.

La porte-parole souligne que «dans l’ensemble», les écoles sont en mesure d’offrir le Modèle de prestation de service intégré (PSI), qui «assure la prestation de services en santé mentale et d’intervention».

«Le modèle PSI fait appel à une équipe de professionnels d’intervention et d’appui qui fournit un appui en matière de santé mentale, de support à la dépendance, de soutien émotionnel et social, ainsi que d’autres services aux enfants et aux jeunes.»

Le modèle est appliqué dans 146 écoles, y compris toutes les écoles des DSF Nord-Est et DSA Sud, et dans certaines écoles des DSF Sud et DSA Nord, explique Kelly Cormier.

«L’élargissement du modèle PSI à l’échelle de la province d’ici 2018 est un engagement électoral du gouvernement actuel.»