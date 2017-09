Diplômé 19 ans après avoir abandonné l’école

Caissie est retourné aux études après avoir quitté l’école 17 ans plus tôt. Il a obtenu son GED cet été et il a l’intention d’étudier en comptabilité au collège communautaire à l’automne 2018. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les apprenants des Centres communautaires d’apprentissage pour adultes francophones du Sud-Est ont reçu leur certificat de finissant, vendredi à Bouctouche, dans le cadre des célébrations de la 51e Journée internationale de l’alphabétisation.

Guy Caissie est retourné aux études, en 2015, 17 ans après avoir abandonné l’école Clément-Cormier de Bouctouche.

Au début des années 2000, l’homme de Kent a quitté l’école avant d’obtenir son diplôme. Il avait décroché un emploi à l’usine de transformation de fruits de mer Mills Seafood.

Il y a trois ans, il a commencé à rêver à suivre un cours au collège communautaire.

«J’ai pensé “c’est maintenant ou jamais”. Je commençais à vieillir», explique l’homme âgé de 37 ans qui a quitté l’école après sa 11e année.

Les premiers mois au centre communautaire d’apprentissage pour adultes ont été difficiles, admet M. Caissie. Après un certain temps, il a enfin retrouvé le rythme de l’apprentissage.

M. Caissie a été classé au niveau de la 6e année en français et de la 7e année en mathématiques, il y a deux ans. Cet été, celui qui espère devenir comptable a obtenu son diplôme de formation générale (GED). Vendredi, il a été nommé porte-parole des finissants du programme.

Malgré les sacrifices auxquels il a dû consentir, il encourage ceux qui se retrouvent dans une situation semblable à retourner aux études.

«Retourner à l’école quand tu as 30 ou 35 ans, c’est dur. Ça fait plusieurs années que tu n’as pas été à l’école et tu te demandes “devrais-je y aller?” Ça prend de la détermination et de la volonté. On ne peut pas le faire pour les autres, il faut le faire pour soi même.»

«Je les encourage à 100%. Si tu veux le faire, fais-le. On a juste une vie à vivre. Si c’est notre but d’obtenir notre diplôme, il faut essayer. Aujourd’hui, la douzième année est nécessaire pour près de 90% des emplois. Ça ouvre tellement de portes.»

M. Caissie a l’intention de s’inscrire dans un cours de comptabilité au collège communautaire à l’automne 2018.

«Je suis fort avec les nombres», explique-t-il, mentionnant qu’il avait obtenu une note de 95% dans un cours optionnel de comptabilité à l’école Clément-Cormier quand il était plus jeune.

L’homme de Bouctouche a reçu son certificat en même temps que deux autres apprenants, soit Julien Chiasson et Marissa Gallant. Une douzaine d’autres individus ont obtenu leur GED cet été, mais ils n’étaient pas disponibles pour assister à la remise de certificats. Selon les organisateurs, plusieurs d’entre eux n’ont pas pu se libérer du travail.

Analphabétisme: mieux scolarisés, les jeunes quittent la province

pas le niveau minimum de compétence en littératie requis pour bien fonctionner dans une société axée sur le savoir comme le Canada.

Voilà l’un des faits saillants d’une étude produite par Jean-François Lepage, sociologue chez Statistique Canada.

«Beaucoup de personnes ne comprennent toujours pas assez bien ce qu’ils lisent. Des journées comme aujourd’hui permettent de sensibiliser les entreprises, les organismes, les politiciens et le public en général», affirme Paul-Émile Cormier, membre du conseil d’administration du Comité d’apprentissages pour adultes Sud-Est.

Dans son rapport, M. Lepage souligne que le Nouveau-Brunswick a perdu 32 000 personnes dans ses échanges avec le reste du Canada entre 1974 et 2014. Le phénomène a non seulement des impacts sur le taux de littératie, mais sur la réalité socioéconomique des Acadiens.

«Un tel niveau de pertes migratoires est clairement susceptible d’avoir un effet sur les enjeux sociaux et économiques actuels et futurs de la province, d’autant plus que les migrants interprovinciaux tendent à être de jeunes adultes très scolarisés», explique-t-il, ajoutant que le mouvement est particulièrement prononcé dans le nord de la province.

«(Les) travailleurs moins scolarisés, plus âgés et demeurant souvent dans le Nord pourraient être davantage à risque de perdre leur emploi ou de devoir réorienter leur carrière. Or, les difficultés qu’ils éprouvent en matière de littératie pourraient diminuer leurs chances de réussir ces transitions dans une économie où la demande de compétences ne cesse de gagner en sophistication.»

En plus de l’allocution de M. Lepage, les participants aux activités de la 51e Journée internationale de l’alphabétisation à Bouctouche ont eu droit à des discours du médecin pédiatre Dr Ekila Kamba-Ilela, du président du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Paul Demers, ainsi que de nombreux autres chercheurs et politiciens.