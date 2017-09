Une saison en dents de scie pour les producteurs de bleuets

Les bleuets sauvages ont été abondants dans les champs de la Péninsule acadienne cet été. Mais le prix a atteint un creux historique à 0,20$ la livre et la saison a été difficile pour des producteurs.

Les champs de Jean-Guy Robichaud sont remplis de grappes de bleuets sauvages.

L’homme qui cultive le petit fruit bleu depuis 25 ans a décidé de ne pas les récolter cet été.

«Ma récolteuse est décrochée de mon tracteur. Je ne la mettrai pas en marche pour 0,20$ la livre», lance-t-il.

Le producteur d’Inkerman, comme d’autres propriétaires, avait rasé une partie de ses champs au printemps.

Puisque sa production habituelle n’aurait pas été rentable en raison du bas prix d’achat proposé par les usines, Jean-Guy Robichaud a finalement choisi de ne rien vendre cette année.

«Les compagnies nous exploitent et j’aime mieux ne pas danser avec cette exploitation là», justifie-t-il.

Un «fiasco» d’un point de vue financier

Pour le président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick, la saison a été chaotique.

«On parle d’une saison en dents de scie. Certains producteurs ont eu un bon rendement et d’autres ont connu un rendement moins intéressant. Mais c’est un fiasco au point de vue financier, peu importe la performance du producteur», affirme Jean-Maurice Landry.

Il ajoute que la saison a été anormale. «Les usines envoyaient comme message qu’elles n’avaient pas la capacité de commercialiser nos fruits au rythme où on les produisait», dit-il.

La sécheresse a également eu des impacts: les bleuets ont été plus petits, mais la qualité était au rendez-vous, rapporte-t-il.

«J’ai entendu beaucoup de commentaires disant que les bleuets étaient tellement petits qu’ils passaient à travers la récolteuse et tombaient au sol. C’est moins payant», raconte Jean-Maurice Landry.

La valeur du bleuet chute depuis quelques années. L’année dernière, les producteurs ont reçu 0,30$ la livre. En 2015, le prix avait été fixé à 0,50$ la livre.

Du côté de l’Association des producteurs, on dénonce une «tendance monopolistique». On met la faute sur une entente datant de 2013 entre la province et Oxford Frozen Foods. Le géant néo-écossais s’est depuis installé dans la Péninsule acadienne.

De son côté, le gouvernement Gallant veut favoriser le bleuet au Nouveau-Brunswick et aider au développement de nouveaux marchés. On explique le bas prix par une trop grande quantité de bleuets sur le marché international.

Jean-Maurice Landry veut être candidat

Le refus du gouvernement Gallant de créer un office de commercialisation pour réguler le prix du bleuet met en colère certains producteurs.

Les élections en 2018 seront l’occasion pour certains d’entre eux de passer un message. Jean-Maurice Landry a l’intention de devenir candidat pour un parti politique.

«J’ai eu des rencontres avec le NPD et je dois rencontrer le chef du Parti vert en octobre. Ma réflexion se poursuit», dit-il.

Au printemps, il avait comme projet de fonder un mouvement politique avec des candidats aux prochaines élections.

De son côté, le producteur Jean-Guy Robichaud ne votera ni libéral ni conservateur. «La couleur du bleuet et la couleur des fraises, il faut se départir de ça. Ce qu’on a à Fredericton, ce ne sont que des façades des multinationales. Personne ne se lève debout pour défendre le commun des mortels», dit-il.