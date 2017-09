Immersion française précoce: pas facile de trouver des enseignants

Le programme d’immersion française est à nouveau offert en première année depuis la rentrée. Le système scolaire anglophone met les bouchées doubles pour assurer la transition.

Au total, le programme d’immersion précoce est désormais offert dans 67 écoles de la province. Selon les données préliminaires de la province, plus de 1800 enfants seraient inscrits au programme d’immersion précoce pour la rentrée 2017.

Le système scolaire anglophone doit donc renforcer ses effectifs. La tâche est particulièrement ardue pour le District scolaire anglophone Est qui a dû trouver 38 nouveaux enseignants.

Le superintendant Gregg Ingersoll explique que l’embauche d’enseignants suppléants est un défi. Le district peine à recruter suffisamment de professionnels ayant obtenu le certificat attestant d’un niveau de français supérieur, nécessaire pour devenir enseignant permanent en immersion française.

La plupart des enseignants suppléants ont été embauchés à temps plein, mais le personnel risque de manquer en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie, note M. Ingersoll. Il espère que les universités réagiront en ouvrant leurs programmes à davantage d’étudiants.

De son côté, le District scolaire anglophone Ouest a embauché six nouveaux professeurs, précise Dianne Kay, directrice des programmes.

«Les enseignants d’immersion française de 1ère année ont participé à trois cours se préparer aux pratiques d’enseignement et d’évaluation en littératie et en numératie», explique-t-elle.

Elle assure que le recrutement a été suffisant pour accommoder les 40 classes d’immersion française de première année.

Pour que la transition se fasse dans les meilleures conditions, le système scolaire anglophone s’est doté de 15 responsables de l’immersion en français et a actualisé son programme.

Nikki Bélanger-Turcotte, l’une de ces nouvelles responsables de l’immersion en français, précise qu’elle pourra intervenir directement dans la salle de classe.

«Nous pouvons aider les enseignants avec le curriculum révisé, que ce soit pour la littératie, les mathématiques ou la science.»

Le point d’entrée en immersion française était passé de la première année à la troisième au Nouveau-Brunswick quand les libéraux de Shawn Graham étaient au pouvoir.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny, reconnaît que les districts auront besoin d’un peu de temps pour s’adapter. Il est convaincu que le changement aidera plus de Néo-Brunswickois à devenir bilingues.

«J’ai appris un peu de français dès la maternelle et ça m’a donné les bases pour parler la langue dans ma vie adulte, que ce soit au travail ou dans d’autres pays. Les parents font les choix pour leurs enfants, mais je crois que le plus tôt est le mieux et qu’en mettant les ressources nécessaires le résultat sera au rendez-vous.»

Fredericton lance aussi un projet pilote de deux ans dans une école de chacun des quatre districts, situées dans des régions où le nombre d’inscriptions en immersion n’était pas suffisant pour offrir le programme.

Les élèves de Miramichi Rural School, Campobello Island Consolidated School, Riverside Consolidated School et Doaktown Elementary School pourront désormais d’apprendre à parler, à lire et à écrire en français pendant au moins 15 minutes par jour.

– Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau