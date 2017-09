Une femme de Moncton manque à l’appel depuis plus d’un mois

Melissa Gauthier est une femme de race blanche. Elle mesure 5 pi 2 po et pèse 150 livres. Elle a les yeux bruns et les cheveux longs bruns. - Gracieuseté

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver une femme âgée de 35 ans de Moncton qui est portée disparue.

La disparition de Melissa Gauthier a été signalée à la GRC dimanche. Personne n’a eu de ses nouvelles depuis le 1er août et les membres de sa famille s’inquiètent pour elle.

Melissa Gauthier est une femme de race blanche. Elle mesure 5 pi 2 po et pèse 150 livres. Elle a les yeux bruns et les cheveux longs bruns. Une fleur et des feuilles de vigne sont tatouées sur son épaule gauche, un battement de cœur sur son avant-bras droit et un cœur sur son avant-bras gauche. Elle porte des lunettes d’ordonnance.

Si vous croyez savoir où se trouve Melissa Gauthier ou si vous l’avez vue dans les derniers jours, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac au 857-2400.