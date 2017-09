Sud-Est: la GRC recherche un homme «armé et dangereux»

Morris James Lanceleve mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse environ 60 kilos (133 livres). Il a les cheveux bruns courts et les yeux verts. - Gracieuseté

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme âgé de 33 ans, qui est considéré «armé et dangereux».

Jeudi, vers 1h, des agents de la GRC se sont rendus sur la rue Weldon, à Sackville, où un coup de feu avait été tiré. Personne n’a été blessé.

Quelques heures plus tard, la GRC de la Nouvelle-Écosse a procédé à l’arrestation d’une femme âgée de 21 ans et d’un homme âgé de 33 ans. L’homme a ensuite pris la fuite et n’a pas été retrouvé depuis.

Un mandat d’arrestation a été lancé contre Morris James Lanceleve, un homme âgé de 33 ans sans domicile fixe.

Il fait face à des accusations pour manquement à une promesse à un tribunal, pour possession prohibée d’une arme à feu, pour avoir déchargé une arme à feu de façon imprudente et pour possession d’une arme sous une ordonnance d’interdiction.

Morris James Lanceleve mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse environ 60 kilos (133 livres). Il a les cheveux bruns courts et les yeux verts. Il a aussi des tatouages sur l’épaule droite (un crâne et des flammes) et dans le haut du dos (un crâne et une croix).

La GRC croit qu’il pourrait être en Nouvelle-Écosse. Il est considéré comme armé et dangereux. Il est donc déconseillé de s’en approcher.

Alyssa Margaret Kelly fait face à des accusations pour complicité après usage négligent d’une arme à feu et pour possession d’une arme prohibée.

Vendredi, elle a comparu en cour provinciale à Moncton et a été libérée après s’être engagée à respecter de nombreuses conditions.

Elle comparaîtra de nouveau en cour le 20 octobre pour inscrire son plaidoyer.

Quiconque a de l’information sur l’endroit où Morris James Lanceleve pourrait se trouver prié de communiquer avec la GRC au 364-5023.