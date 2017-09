Caraquet: 1 million $ pour le Carrefour de la mer

De nouvelles installations verront le jour d’ici un mois au Carrefour de la mer de Caraquet. Le projet sera financé par les trois paliers de gouvernement pour une somme de près d’un million $.

Les ouvriers s’activaient déjà depuis quelques temps au Carrefour de la mer. De nouveaux chantiers sont en cours. Le bâtiment qui abrite le restaurant Le Panaché est en rénovation depuis la fin de la saison touristique. Une nouvelle terrasse devant le quai a également été construite.

«Nous allons ajouter six bâtiments pour que les artisans locaux puissent faire et vendre leur art», précise Claude L’Espérance, président-directeur général du Centre culturel de Caraquet, un des artisans du projet.

Il y aura également des affiches, une promenade et un chapiteau.

Le gouvernement fédéral injectera 300 000$ dans le projet et la province, 368 000$. De son côté, la Ville de Caraquet investira 300 000$ sur 10 ans.

Avec ces ajouts, on espère attirer plus de touristes et les garder plus longtemps dans la Péninsule acadienne.

«Si on peut garder le touriste une journée de plus dans notre région, ça représente de l’argent et c’est important pour le développement économique» a souligné Hédard Albert, député provincial de Caraquet.

Les phases 2 et 3 déjà prévues

L’argent investi couvre seulement une première phase. D’autres développements sont prévus dans les prochaines années.

Claude L’Espérance travaille déjà sur la deuxième phase. «Il y a le mini-golf qui revient, mais beaucoup plus moderne», dit-il.

La phase 2 sera également connectée à la plage Foley et une troisième phase est également envisagée.