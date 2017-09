Un policier perd la vie à Memramcook: la victime identifiée

La GRC a dévoilé l’identité de l’agent de la GRC qui a été tué, mardi soir, dans un accident de la route à Memramcook.

Il s’agit du gendarme Francis Deschênes, un membre des Services de sécurité routière du Nord‑Ouest ‑ Amherst.

«Il est extrêmement difficile de décrire ce que nous ressentons lorsque nous perdons un des nôtres. La GRC est une famille, et chaque employé en Nouvelle-Écosse et partout ailleurs au pays est touché par le décès de Francis», a fait savoir le service des communications de la GRC de la Nouvelle-Écosse.

Le gendarme Deschênes est devenu membre de la GRC en 2004 et il comptait 12 ans de service. Ses premières affectations étaient aux détachements de Stewiacke et de Bible Hill. Il a ensuite fait partie du Carrousel avant de retourner en Nouvelle-Écosse et de devenir membre des Services de sécurité routière. Il était également membre des Opérations tactiques spéciales/Groupe tactique et spécialiste de la reconstitution des collisions. En 2013, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine.

Peu après 18h, mardi soir, l’agent de la GRC basé en Nouvelle-Écosse s’est arrêté pour aider les deux occupants d’un véhicule utilitaire sport (VUS) à changer un pneu. Une fourgonnette utilitaire a alors frappé de plein fouet l’auto‑patrouille du policier et le VUS.

Le policier, un homme âgé de 35 ans, est décédé sur les lieux. Les deux occupants du VUS ont été amenés à l’hôpital.

Le conducteur de la fourgonnette utilitaire a aussi été amené à l’hôpital. Il a depuis reçu son congé de l’hôpital et est en détention policière.