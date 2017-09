Des conditions idéales pour contempler les couleurs de l’automne

«Au Nouveau-Brunswick, on aura des conditions normales, mais dans les secteurs plus à l’extrême sud de la province les températures seront plutôt au-dessus des normales cet automne.» - Archives

Les météorologues de MétéoMédia prévoient un automne tout ce qu’il y a de plus normal au Nouveau-Brunswick, à l’exception des régions plus au sud où il fera plus chaud et où la pluie sera plus abondante.

L’automne arrive officiellement le 22 septembre, mais pour les météorologues comme Bertin Ossonon, la saison au feuillage coloré débute dès le premier jour du mois.

Les conditions devraient être prêts des normales de saison au Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire une moyenne de 8°C pour le Grand Moncton et de 7°C pour la région Chaleur ainsi que la Péninsule acadienne.

«Au Nouveau-Brunswick, on aura des conditions normales, mais dans les secteurs plus à l’extrême sud de la province les températures seront plutôt au-dessus des normales cet automne. La même chose se produira avec les précipitations qui seront aussi plus élevées dans le sud de la province qu’ailleurs dans la province», a expliqué Ossonon, météorologue pour MétéoMédia.

Ce sont les ouragans et les températures plus chaudes de l’océan Atlantique qui feront en sorte que les températures seront un peu plus élevées au sud de la province.

«C’est vrai que nous observons en ce moment des températures plus chaudes que la normale dans l’Atlantique Nord, ça fait que ça va influencer les températures à l’extrême sud du Nouveau-Brunswick pour l’automne. Les précipitations pourraient être plus élevées au sud du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse parce que vous êtes un peu plus sur la trajectoire des restes d’ouragan», a expliqué M. Ossonon.

Le sud de la province devrait reçoit normalement 293mm de pluie en moyenne pour les trois mois de l’automne et 20 cm de neige. Les régions plus au nord reçoivent en moyenne 380 mm de pluie et 31 cm de neige.

«Il y aura du temps plus doux par moment, comme on vit en ce moment, c’est intéressant pour aller faire des activités à l’extérieur, comme les randonnées, pour aller contempler les belles couleurs de l’automne», a renchéri le météorologue sur une note plus positive.

Au pays, le mercure devrait être près des normales saisonnières. Le mois d’octobre devrait être particulièrement plaisant pour les Canadiens offrant «de longues périodes de températures agréables».